Caen. Les travaux de la piscine du Chemin Vert prolongés jusqu'à mars

Fermée pour travaux depuis plusieurs semaines, la piscine du Chemin Vert à Caen restera portes closes un peu plus longtemps que prévu. La réouverture initialement envisagée le 25 janvier est repoussée courant mars afin de mener des travaux complémentaires. Selon la Communauté urbaine Caen la Mer, ces interventions supplémentaires doivent permettre d'assurer un fonctionnement optimal de la piscine et d'améliorer les conditions d'accueil du public à la réouverture.

Une date précise de réouverture sera communiquée une fois le calendrier des travaux définitivement arrêté. Les abonnements en cours peuvent être utilisés à la piscine Montmorency, à Hérouville-Saint-Clair.