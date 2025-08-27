En ce moment RUNNING UP THAT HILL KATE BUSH
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Caen la Mer. Un nageur sur deux ne se lave pas à la piscine : le manque d'hygiène pointé du doigt

Sport. Caen la Mer a lancé une campagne de sensibilisation pour inviter les usagers de ses piscines à prendre une douche savonnée et à passer par le pédiluve avant de se rendre dans l'eau. Ce manque d'hygiène constaté engendre d'importants coûts énergétiques.

Publié le 27/08/2025 à 14h51 - Par Lilian Fermin
Caen la Mer. Un nageur sur deux ne se lave pas à la piscine : le manque d'hygiène pointé du doigt
Axel Coutant, directeur des sports pour la Ville de Caen et la communauté urbaine Caen la Mer, invite tous les usagers des piscines à se doucher et se savonner avant de faire un plouf. Le manque d'hygiène entraîne des dépenses supplémentaires pour le gestionnaire.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ils sont environ un usager sur deux, adultes comme enfants, à esquiver cette étape, pourtant obligatoire, avant de se jeter à l'eau. Celle de prendre une douche savonnée, et de passer par le pédiluve. Caen la Mer, qui compte six piscines, décide d'agir et lance dès cette fin août une campagne de sensibilisation envers le grand public.

Quelles sont les six piscines de Caen la Mer ?

Les six piscines basées à Caen la Mer sont le centre nautique Eugène Maës, la piscine Montmorency à Hérouville-Saint-Clair, celles du Chemin Vert et de la Grâce de Dieu, ainsi que deux établissements sous un régime de délégation de service public : Siréna à Carpiquet et Aquabella à Ouistreham.

"Une partie des usagers ont la perception que les produits désinfectants dans les bassins agissent comme une douche, et qu'ils peuvent donc s'en passer", regrette Axel Coutant, directeur des sports pour la Ville de Caen et la communauté urbaine Caen la Mer.

Yeux qui piquent et peau qui gratte

Or c'est bien l'inverse : l'absence de douche dégrade la qualité de l'eau. "Les résidus de peau et de maquillage font une réaction chimique avec le traitement de l'eau, et entraînent la formation de chloramines." Celles-ci ont un impact direct : les yeux qui piquent, forte odeur de chlore, voire irritation de la peau.

Alors pour éviter que la qualité de baignade ne se retrouve dégradée, les services renouvellent l'eau plus régulièrement que nécessaire. "Une eau chauffée, et traitée", ajoute Axel Coutant. Ce renouvellement est parfois trois à quatre fois supérieur à la norme imposée, voire plus.

Axel Coutant

Dans les bassins de Caen la Mer, deux tiers des polluants viennent directement des baigneurs eux-mêmes.Dans les bassins de Caen la Mer, deux tiers des polluants viennent directement des baigneurs eux-mêmes.

Caen la Mer veut réduire la facture

En résumé, moins les usagers se douchent, plus la consommation énergétique est importante pour Caen la Mer, qui chiffre sa facture énergétique à 3 millions d'euros par an pour ses piscines. "Ce n'est pas un phénomène récent", pointe tout de même Axel Coutant. Cette nouvelle campagne de sensibilisation est déclenchée en partie par la volonté de la communauté urbaine de réaliser des économies sur ses équipements énergivores.

Galerie photos
Dans les bassins de Caen la Mer, deux tiers des polluants viennent directement des baigneurs eux-mêmes.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Caen la Mer. Un nageur sur deux ne se lave pas à la piscine : le manque d'hygiène pointé du doigt
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple