Caen la Mer. Un nageur sur deux ne se lave pas à la piscine : le manque d'hygiène pointé du doigt

Ils sont environ un usager sur deux, adultes comme enfants, à esquiver cette étape, pourtant obligatoire, avant de se jeter à l'eau. Celle de prendre une douche savonnée, et de passer par le pédiluve. Caen la Mer, qui compte six piscines, décide d'agir et lance dès cette fin août une campagne de sensibilisation envers le grand public.

Quelles sont les six piscines de Caen la Mer ? Les six piscines basées à Caen la Mer sont le centre nautique Eugène Maës, la piscine Montmorency à Hérouville-Saint-Clair, celles du Chemin Vert et de la Grâce de Dieu, ainsi que deux établissements sous un régime de délégation de service public : Siréna à Carpiquet et Aquabella à Ouistreham.

"Une partie des usagers ont la perception que les produits désinfectants dans les bassins agissent comme une douche, et qu'ils peuvent donc s'en passer", regrette Axel Coutant, directeur des sports pour la Ville de Caen et la communauté urbaine Caen la Mer.

Yeux qui piquent et peau qui gratte

Or c'est bien l'inverse : l'absence de douche dégrade la qualité de l'eau. "Les résidus de peau et de maquillage font une réaction chimique avec le traitement de l'eau, et entraînent la formation de chloramines." Celles-ci ont un impact direct : les yeux qui piquent, forte odeur de chlore, voire irritation de la peau.

Alors pour éviter que la qualité de baignade ne se retrouve dégradée, les services renouvellent l'eau plus régulièrement que nécessaire. "Une eau chauffée, et traitée", ajoute Axel Coutant. Ce renouvellement est parfois trois à quatre fois supérieur à la norme imposée, voire plus.

Axel Coutant Impossible de lire le son.

Dans les bassins de Caen la Mer, deux tiers des polluants viennent directement des baigneurs eux-mêmes.

Caen la Mer veut réduire la facture

En résumé, moins les usagers se douchent, plus la consommation énergétique est importante pour Caen la Mer, qui chiffre sa facture énergétique à 3 millions d'euros par an pour ses piscines. "Ce n'est pas un phénomène récent", pointe tout de même Axel Coutant. Cette nouvelle campagne de sensibilisation est déclenchée en partie par la volonté de la communauté urbaine de réaliser des économies sur ses équipements énergivores.