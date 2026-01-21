En ce moment Toxic et Chic ZAOUI
Granville. Il recherche des témoignages pour réaliser un documentaire sur Maurice Marland

Histoire. Merwan Lesaint est la tête de l'association d'histoire Les Libérateurs de Granville. Il est à la recherche de témoignages sur la marche funèbre qui a suivi la mort de Maurice Marland, le chef de la résistance granvillaise en 1944.

Publié le 21/01/2026 à 11h25 - Par Thibault Lecoq
Merwan Lesaint cherche des témoignages sur la marche funéraire pour le résistant Maurice Marland. - Gilles Perdriau

Cherche témoignage ! L'appel a été lancé par l'association Les Libérateurs de Granville, une association d'histoire. Elle recherche donc des témoignages sur la marche funéraire qui a entouré le résistant Maurice Marland, chef de la résistance granvillaise et qui a été professeur aussi. Il a été tué le 23 juillet 1944 par les nazis. Une marche funéraire a eu lieu dans la ville après.

Témoignages et photos

"La marche funèbre est passée dans Granville, et à ce moment-là, plein de gens ont participé", raconte Merwan Lesaint, le président de l'association. Il ajoute : "J'essaie de retrouver pas mal de témoignages. J'ai déjà eu les arrière-petits-enfants de Maurice Marland. On essaie de savoir qui a vécu cela. Je recherche aussi tout ce qui est photo, témoignage, tout ce qu'on peut avoir." Il a le témoignage d'une habitante de 94 ans.

Le but de cette récolte est de produire un film documentaire et ainsi assurer la mémoire de Maurice Marland, qui a aussi donné son nom au lycée hôtelier de Granville. Ce documentaire fait partie du devoir de mémoire pour Merwan Lesaint. Il est possible de contacter l'association via les réseaux sociaux.

