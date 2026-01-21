Granville. Il recherche des témoignages pour réaliser un documentaire sur Maurice Marland

Cherche témoignage ! L'appel a été lancé par l'association Les Libérateurs de Granville, une association d'histoire. Elle recherche donc des témoignages sur la marche funéraire qui a entouré le résistant Maurice Marland, chef de la résistance granvillaise et qui a été professeur aussi. Il a été tué le 23 juillet 1944 par les nazis. Une marche funéraire a eu lieu dans la ville après.
Témoignages et photos
"La marche funèbre est passée dans Granville, et à ce moment-là, plein de gens ont participé", raconte Merwan Lesaint, le président de l'association. Il ajoute : "J'essaie de retrouver pas mal de témoignages. J'ai déjà eu les arrière-petits-enfants de Maurice Marland. On essaie de savoir qui a vécu cela. Je recherche aussi tout ce qui est photo, témoignage, tout ce qu'on peut avoir." Il a le témoignage d'une habitante de 94 ans.
Le but de cette récolte est de produire un film documentaire et ainsi assurer la mémoire de Maurice Marland, qui a aussi donné son nom au lycée hôtelier de Granville. Ce documentaire fait partie du devoir de mémoire pour Merwan Lesaint. Il est possible de contacter l'association via les réseaux sociaux.
