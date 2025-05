Granville. Une nouvelle association pour honorer les libérateurs de la ville

Merwan Lesaint est un jeune homme de 24 ans. Il y a un an, il a créé l'association Les Libérateurs de Granville. Cette association historique a pour but d'entretenir la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et de faire vivre le devoir de mémoire dans le pays granvillais.

"Il ne faut pas oublier ces personnes qui ont combattu pour notre liberté"

"Le but de l'association est le devoir de mémoire et de valoriser l'histoire de la Seconde Guerre mondiale sur Granville. J'ai décidé de créer cette association-là pour parler des libérateurs, tout ce qui est résistant granvillais, américain… Il ne faut pas oublier ces personnes qui ont combattu pour notre liberté", estime le jeune homme. Il a notamment dans ses ascendants des résistants, ce qui le pousse aussi à étudier cette période.

Merwan Lesaint a comme idée de répondre à l'appel à projet de la mairie de Granville pour mettre en valeur la batterie du Roc, ce site historique est un point d'appui allemand de la Kriegsmarine, composé de nombreuses casemates et bunkers autour du phare du Cap Lihou.

Il va aussi entretenir la tombe de cinq aviateurs dans le cimetière d'Avranches, dont l'avion s'est crashé à Montanel près de Saint-James en février 1943. Une cérémonie sera organisée le 7 juin prochain.