Près de Rouen. Un homme interpellé pour recel de véhicule volé après un signalement de nuisances sonores

Sécurité. Les policiers ont été mobilisés pour intervenir mardi 20 janvier à Saint-Etienne-du-Rouvray. Un homme a été interpellé pour recel de véhicule volé.

Publié le 21/01/2026 à 11h36 - Par Justine Carrère
Les policiers sont intervenus mardi 20 janvier à Saint-Etienne-du-Rouvray pour des nuisances sonores. Un homme a été interpellé. - Illustration

Mardi 20 janvier, les policiers sont intervenus vers 22h30 à Saint-Etienne-du-Rouvray à la suite de nuisances sonores, "causées par un véhicule à l'arrêt", a indiqué une source policière. Un homme a été interpellé.

Une voiture immatriculée en Espagne

Ce soir-là, les policiers mobilisés au niveau de la rue Charles Dullin à Saint-Etienne-du-Rouvray, aperçoivent une voiture (Polo Volkswagen), "immatriculée en Espagne, moteur tournant, avec une clé endommagée retrouvée à l'intérieur", poursuit cette même source policière. A l'intérieur du véhicule se trouvent trois passagers dont une mineure, le conducteur n'était pas présent. Quelques minutes plus tard, les policiers repèrent un homme correspondant au conducteur, ils l'interceptent.

Après vérification, les forces de l'ordre apprennent que le véhicule est signalé "volé" en Espagne depuis janvier 2026. Le conducteur, âgé de 45 ans, est interpellé en flagrant délit pour "recel de véhicule volé" et est ramené au poste de police.

Le véhicule a quant à lui été placé en fourrière et la passagère, mineure, a été ramené auprès de sa famille.

