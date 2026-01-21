En ce moment Je ne sais pas Joyce JONATHAN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. La patineur Quentin Fercoq sélectionné pour les JO d'hiver de Milan

Sport. La sélection de Quentin Fercoq pour les Jeux olympiques d'hiver de Milan a été officialisée, mardi 20 janvier. Le patineur, spécialiste du short-track, est licencié au Club de vitesse sur glace du Havre.

Publié le 21/01/2026 à 10h00 - Par Célia Caradec
Le Havre. La patineur Quentin Fercoq sélectionné pour les JO d'hiver de Milan
Les noms des six patineurs sélectionnés pour les JO de Milan ont été dévoilés, mardi 20 janvier. - CNOSF

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Il y aura un athlète originaire de la communauté urbaine du Havre sur la piste des Jeux olympiques d'hiver 2026, qui se déroulent à Milan et Cortina d'Ampezzo, en Italie, du vendredi 6 au dimanche 22 février. Quentin Fercoq, licencié au Club de vitesse sur glace du Havre, figure parmi la deuxième vague de sélection des athlètes français, dévoilée mardi 20 janvier. Le Montivillon, âgé de 26 ans, est un spécialiste du short-track, l'une des disciplines du patinage de vitesse qui consiste à faire s'affronter des patineurs en même temps, sur une piste courte de 111,12m.

En bronze aux derniers championnats d'Europe

Quentin Fercoq patine depuis l'âge de 4 ans. Il a rejoint dès le collège le centre national de Font-Romeu, dans les Pyrénées, pour s'adonner à sa passion. Médaillé de bronze en individuel aux championnats d'Europe 2025, et même médaillé d'or en relais mixte, le Normand a déjà participé aux Jeux olympiques d'hiver, à Pékin, en 2022. Il avait alors terminé à la 11e sur l'épreuve des 1 000m de short-track, avant de devenir, toujours en 2022, vice-champion du monde du 500m, sa spécialité.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses Aubignan (84810) 85€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. La patineur Quentin Fercoq sélectionné pour les JO d'hiver de Milan
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple