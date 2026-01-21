Le Havre. La patineur Quentin Fercoq sélectionné pour les JO d'hiver de Milan

Il y aura un athlète originaire de la communauté urbaine du Havre sur la piste des Jeux olympiques d'hiver 2026, qui se déroulent à Milan et Cortina d'Ampezzo, en Italie, du vendredi 6 au dimanche 22 février. Quentin Fercoq, licencié au Club de vitesse sur glace du Havre, figure parmi la deuxième vague de sélection des athlètes français, dévoilée mardi 20 janvier. Le Montivillon, âgé de 26 ans, est un spécialiste du short-track, l'une des disciplines du patinage de vitesse qui consiste à faire s'affronter des patineurs en même temps, sur une piste courte de 111,12m.

En bronze aux derniers championnats d'Europe

Quentin Fercoq patine depuis l'âge de 4 ans. Il a rejoint dès le collège le centre national de Font-Romeu, dans les Pyrénées, pour s'adonner à sa passion. Médaillé de bronze en individuel aux championnats d'Europe 2025, et même médaillé d'or en relais mixte, le Normand a déjà participé aux Jeux olympiques d'hiver, à Pékin, en 2022. Il avait alors terminé à la 11e sur l'épreuve des 1 000m de short-track, avant de devenir, toujours en 2022, vice-champion du monde du 500m, sa spécialité.