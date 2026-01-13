Groupe hospitalier du Havre. Parkings : pourquoi le temps de gratuité à l'hôpital Monod a-t-il diminué ?

Depuis le 1er janvier 2026, le temps de stationnement gratuit sur les parkings de l'hôpital Monod, à Montivilliers, a été réduit. On peut désormais s'y garer gratuitement pendant seulement 1h, au lieu de 1h30. Le coût de la première heure de stationnement payant est fixé à 3,50€, comme en 2025 (sachant que toute heure commencée est due).

Cette modification a donné lieu à beaucoup d'interrogations sur les réseaux sociaux, n'ayant pas immédiatement été affichée au sein de l'établissement. Interrogé sur ce point, le Groupe hospitalier du Havre (GHH) reconnaît en effet que "la mise à jour des supports d'affichage a été légèrement décalée en raison de la période des fêtes". Les affichettes et autres supports de communication "sont actuellement remplacés dans l'ensemble de l'établissement" indiquait l'hôpital à Tendance Ouest, mercredi 7 janvier.

L'entretien coûteux des parkings

Les parkings de l'hôpital sont gérés "directement par l'établissement", indique par ailleurs le GHH, qui prend en charge l'ensemble des dépenses liées, "sans recours à un prestataire privé". "La potentielle variation des tarifs est calculée annuellement en fonction de la fréquentation, des coûts d'exploitation et d'entretien et de sécurisation des parkings", poursuit l'hôpital public. Elle peut être décidée lors de la révision annuelle des tarifs.

A l'hôpital Monod, le parking souterrain "implique des dispositifs techniques et réglementaires particulièrement coûteux", précise le GHH, en particulier la sécurité incendie (détection, désenfumage, équipements de secours…) et sa maintenance.

L'établissement indique par ailleurs que trois agents sont dédiés à la gestion et à la surveillance des parkings.

La grille tarifaire en vigueur en 2026 est disponible ici. Par comparaison, en 2024, stationner de 1h31 à 3h coûtait 2,50€ contre 3,50€ aujourd'hui. Stationner de 3h01 à 4h vous en coûtera 1,50€ de plus qu'il y a deux ans (4,50€ contre 3€ en 2024).

A l'hôpital Flaubert, les modalités et les tarifs restent identiques à ceux en vigueur dans le centre-ville du Havre.