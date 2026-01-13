En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Groupe hospitalier du Havre. Parkings : pourquoi le temps de gratuité à l'hôpital Monod a-t-il diminué ?

Santé. Depuis le 1er janvier, le temps de gratuité du parking de l'hôpital Monod de Montivilliers a été réduit à 1h au lieu de 1h30. Le Groupe hospitalier du Havre justifie cette évolution notamment en raison du coût d'entretien des parkings souterrains.

Publié le 13/01/2026 à 16h15 - Par Célia Caradec
Groupe hospitalier du Havre. Parkings : pourquoi le temps de gratuité à l'hôpital Monod a-t-il diminué ?
Le parking souterrain est particulièrement coûteux à entretenir, indique le GHH. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Depuis le 1er janvier 2026, le temps de stationnement gratuit sur les parkings de l'hôpital Monod, à Montivilliers, a été réduit. On peut désormais s'y garer gratuitement pendant seulement 1h, au lieu de 1h30. Le coût de la première heure de stationnement payant est fixé à 3,50€, comme en 2025 (sachant que toute heure commencée est due).

Cette modification a donné lieu à beaucoup d'interrogations sur les réseaux sociaux, n'ayant pas immédiatement été affichée au sein de l'établissement. Interrogé sur ce point, le Groupe hospitalier du Havre (GHH) reconnaît en effet que "la mise à jour des supports d'affichage a été légèrement décalée en raison de la période des fêtes". Les affichettes et autres supports de communication "sont actuellement remplacés dans l'ensemble de l'établissement" indiquait l'hôpital à Tendance Ouest, mercredi 7 janvier.

L'entretien coûteux des parkings

Les parkings de l'hôpital sont gérés "directement par l'établissement", indique par ailleurs le GHH, qui prend en charge l'ensemble des dépenses liées, "sans recours à un prestataire privé". "La potentielle variation des tarifs est calculée annuellement en fonction de la fréquentation, des coûts d'exploitation et d'entretien et de sécurisation des parkings", poursuit l'hôpital public. Elle peut être décidée lors de la révision annuelle des tarifs.

A l'hôpital Monod, le parking souterrain "implique des dispositifs techniques et réglementaires particulièrement coûteux", précise le GHH, en particulier la sécurité incendie (détection, désenfumage, équipements de secours…) et sa maintenance.

L'établissement indique par ailleurs que trois agents sont dédiés à la gestion et à la surveillance des parkings.

La grille tarifaire en vigueur en 2026 est disponible ici. Par comparaison, en 2024, stationner de 1h31 à 3h coûtait 2,50€ contre 3,50€ aujourd'hui. Stationner de 3h01 à 4h vous en coûtera 1,50€ de plus qu'il y a deux ans (4,50€ contre 3€ en 2024).

A l'hôpital Flaubert, les modalités et les tarifs restent identiques à ceux en vigueur dans le centre-ville du Havre.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Bonnes affaires
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande Charenton-du-Cher (18210) 15€ Découvrir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir Avessac (44460) 490€ Découvrir
Fauteuil de bureau
Fauteuil de bureau Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Groupe hospitalier du Havre. Parkings : pourquoi le temps de gratuité à l'hôpital Monod a-t-il diminué ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple