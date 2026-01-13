Granville. Intoxication au monoxyde carbone : deux personnes dans un état grave

10 sapeurs-pompiers ont été engagés lundi 12 janvier vers 15 heures pour une intoxication au monoxyde de carbone d'un homme âgé 83 ans et d'une femme de 80 ans dans leur appartement place de l'Isthme à Granville.

Les deux victimes ont été médicalisées sur place par une équipe du SMUR et évacuées dans un état grave vers le centre hospitalier de la ville.

L'intoxication est probablement liée à un dysfonctionnement de la chaudière gaz de l'appartement, qui a été mise hors service par les secours.