Près de La Haye-Pesnel. Deux femmes blessées dans une collision entre deux voitures

Un accident de la route s'est produit mercredi 3 septembre vers 14h route de la Coquerie à Equilly.

Collision à une intersection

Une collision entre deux voitures à une intersection. Deux femmes, âgées de 23 et 62 ans ont été légèrement blessées. Elles ont été transportées par les secours vers le centre hospitalier de Granville.

9 sapeurs-pompiers ont été déployés sur cet accident de la route.

