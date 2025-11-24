Près de Coutances. Un mort dans un accident de la route

Un accident de la route, impliquant une seule voiture, s'est produit dimanche 23 novembre vers 18h30 sur l'axe Coutances-Gavray sur la route départementale 7 au niveau de la commune de Lengronne.

Le conducteur, un homme d'une cinquantaine d'années, est mort dans l'accident. Il aurait dévié de sa trajectoire, avant de se retrouver sur l'autre voie de circulation avant de finir dans le fossé indique ce lundi 24 novembre le procureur de la République de Coutances.