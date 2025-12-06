En ce moment KISS ME DERMOT KENNEDY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Bonne table à Caen. Okaen Sushi : le Japon s'invite rue Caponière

Economie. Okaen Sushi propose une variété de spécialités japonaises, sur place, à emporter et en livraison.

Publié le 06/12/2025 à 17h00
Bonne table à Caen. Okaen Sushi : le Japon s'invite rue Caponière
Ali Hussain Shah est le gérant de Okaen Sushi récemment ouvert rue Caponière.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ouvert le 7 novembre dernier au 6 rue Caponière à Caen, Okaen Sushi ravit déjà les habitants du quartier. Issu d'une famille de restaurateurs, Ali Hussain Shah a décidé de se lancer à son tour après plusieurs années passées aux côtés de ses parents. Son concept : "Je propose un large choix de spécialités japonaises à des prix accessibles."

Sushis, chirachis et poké bowls

Pour l'instant, le restaurant ne dispose que de deux tables, mais l'espace devrait rapidement évoluer. En attendant, le gérant mise aussi sur la vente à emporter et la livraison, déjà très demandées. Chez Okaen Sushi, nul besoin de trancher entre sushis et brochettes : les formules combinent les deux. Je choisis de tester le Menu Variété, qui comprend une soupe, une salade, un bol de riz, quatre brochettes et une assiette de sushis ou makis au choix. Le tout est proposé entre 12,90€ et 15€, des tarifs honnêtes au regard des portions servies et bien plus doux que ceux des grandes chaînes. On retrouve bien sûr les incontournables - sushis au saumon, california, makis - mais aussi des "chirachis", assiettes de riz et saumon ou thon cru, ou encore des poké bowls rafraîchissants. Mon choix se porte sur les traditionnelles, mais toujours gourmandes, brochettes de bœuf au fromage, accompagnées de "saumon rolls cheese" et "neige rolls cheese", des makis au riz garnis d'un cœur de fromage frais. Un régal ! Les rolls cheese sont généreusement farcis, et les brochettes, délicatement caramélisées, offrent du croustillant qui contraste parfaitement avec le fromage fondu. "Ici, tout est fait maison et préparé sur place", m'explique Ali Hussain Shah.

Les saumon rolls cheese et les brochettes.Les saumon rolls cheese et les brochettes.

Depuis l'ouverture, Ali Hussain Shah se dit ravi des premiers retours. Il espère désormais attirer une clientèle au-delà du quartier Caponière et faire d'Okaen Sushis une adresse incontournable pour les amateurs de cuisine japonaise à Caen.

Pratique. 6 rue Caponière. Ouvert du mardi au dimanche. De 11h30 à 14h30 et de 17h30 à 22h30. 02 14 74 86 76.

Galerie photos
Les saumon rolls cheese et les brochettes.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Lit réversible
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Bonne table à Caen. Okaen Sushi : le Japon s'invite rue Caponière
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple