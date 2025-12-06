Bonne table à Caen. Okaen Sushi : le Japon s'invite rue Caponière

Ouvert le 7 novembre dernier au 6 rue Caponière à Caen, Okaen Sushi ravit déjà les habitants du quartier. Issu d'une famille de restaurateurs, Ali Hussain Shah a décidé de se lancer à son tour après plusieurs années passées aux côtés de ses parents. Son concept : "Je propose un large choix de spécialités japonaises à des prix accessibles."

Sushis, chirachis et poké bowls

Pour l'instant, le restaurant ne dispose que de deux tables, mais l'espace devrait rapidement évoluer. En attendant, le gérant mise aussi sur la vente à emporter et la livraison, déjà très demandées. Chez Okaen Sushi, nul besoin de trancher entre sushis et brochettes : les formules combinent les deux. Je choisis de tester le Menu Variété, qui comprend une soupe, une salade, un bol de riz, quatre brochettes et une assiette de sushis ou makis au choix. Le tout est proposé entre 12,90€ et 15€, des tarifs honnêtes au regard des portions servies et bien plus doux que ceux des grandes chaînes. On retrouve bien sûr les incontournables - sushis au saumon, california, makis - mais aussi des "chirachis", assiettes de riz et saumon ou thon cru, ou encore des poké bowls rafraîchissants. Mon choix se porte sur les traditionnelles, mais toujours gourmandes, brochettes de bœuf au fromage, accompagnées de "saumon rolls cheese" et "neige rolls cheese", des makis au riz garnis d'un cœur de fromage frais. Un régal ! Les rolls cheese sont généreusement farcis, et les brochettes, délicatement caramélisées, offrent du croustillant qui contraste parfaitement avec le fromage fondu. "Ici, tout est fait maison et préparé sur place", m'explique Ali Hussain Shah.

Les saumon rolls cheese et les brochettes.

Depuis l'ouverture, Ali Hussain Shah se dit ravi des premiers retours. Il espère désormais attirer une clientèle au-delà du quartier Caponière et faire d'Okaen Sushis une adresse incontournable pour les amateurs de cuisine japonaise à Caen.

Pratique. 6 rue Caponière. Ouvert du mardi au dimanche. De 11h30 à 14h30 et de 17h30 à 22h30. 02 14 74 86 76.