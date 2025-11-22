En ce moment Nice to Meet You Imagine Dragons
Economie. Ouvert depuis le 1er novembre à Caen, le restaurant Chez Attoy cherche avant tout à piquer la curiosité de ses clients.

Publié le 22/11/2025 à 17h00 - Par Léo Besselievre
Bonne table à Caen. Chez Attoy, découvrez un petit coin secret
Attoy Moindje a ouvert son restaurant il y a deux semaines, et gère déjà une équipe de 5 personnes.

Alors que je me rends au restaurant Chez Attoy, rue Guillaume le Conquérant, je crois me tromper d'endroit. De la rue, nous n'avons pas affaire à un restaurant, mais plutôt à un traiteur. C'est en poussant la porte qu'on aperçoit des tables et des chaises, cachées dans un petit jardin à l'arrière de la boutique. En m'installant, je remarque une ambiance chaleureuse, comme si tout le monde se connaissait.

A la recherche du jardin secret

Après m'avoir installé, Kathleen Schiebold, serveuse, me demande si je suis pressé : "On fait dans la rapidité pour les personnes qui n'ont qu'une trentaine de minutes." Elle me présente ensuite les plats et le menu sur une ardoise à la craie. "Le menu change tous les jours, pour casser les habitudes", explique Attoy Moindje, gérant. Je décide de prendre le menu plat et dessert à 19,50€, avec un traditionnel filet mignon. Servi avec des pommes de terre, carottes et courgettes, le plat se marie bien aux légumes, avec une sauce succulente. Etaient également proposées des "pâtes au blanc sèches", une recette normande avec du jus de cuisson de viande blanche. Pour le dessert, je choisis une île flottante, au détriment d'une salade de fruits, avec son coulis caramel et ses notes citronnées atypiques. Le restaurant propose une large gamme de vins, mais j'ai préféré un soda. Ce qui avec un café à 2€ porte l'addition à 23,50€ pour un repas copieux, sur fond de Michael Jackson et de Sting.

Le filet mignon de Chez Attoy.Le filet mignon de Chez Attoy.

Kathleen Schiebold me fait visiter les locaux, et me montre plus en détail la partie "jardin" : une terrasse installée entre le restaurant et… les parois de l'Abbaye-aux-Hommes ! Un cadre qu'on doit découvrir de soi-même : "Je n'ai pas de site internet, pas de réseaux sociaux, je ne marche qu'avec le contact humain", affirme Attoy Moindje. Même si la partie restaurant permet un service chaque midi, le traiteur reste le fil rouge de son activité.

Pratique. 35 rue Guillaume le Conquérant, Caen. Restauration du mardi au samedi, 12h-14h. Traiteur jusqu'à 19h. 02 31 43 00 97.

Le filet mignon de Chez Attoy.

