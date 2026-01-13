En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Le Havre. Elle a photographié les chambres de nos ados pendant un an

Loisir. Pendant un an, l'association des Cueilleurs d'Histoires a recueilli le témoignage d'une quinzaine d'adolescents. Karine Chevallier s'est rendue au cœur de leur chambre, ce lieu intime par excellence. Le fruit de son travail est exposé jusqu'au 6 février à la galerie La Forme, au Havre.

Publié le 13/01/2026 à 10h20 - Par Gilles Anthoine
Karine Chevallier a recueilli pendant un an le témoignage d'une quinzaine d'adolescents au coeur de leur chambre, un voyage intime et sensible. - Gilles Anthoine

Entrer dans l'intimité des adolescents d'aujourd'hui. C'est le travail réalisé par l'association havraise des Cueilleurs d'Histoires.

Pendant un an, Karine Chevalier, sa directrice, a donné la parole à une quinzaine de jeunes à partir de leur chambre, ce lieu intime. "Ce qui m'a frappée, et qui n'a pas tellement changé, c'est la place de la musique que ce soit sur les murs ou les objets comme les instruments de musique. La place des amis, aussi. Il y a énormément de photos. Et puis, le côté cocon que forme la chambre. Tous m'ont dit que la chambre était leur safe place, c'est là qu'ils se sentent rassurés, où rien ne peut leur arriver."

Un voyage sensible

L'association a recueilli les mots de ces adolescents, leurs récits et leurs images, pour réaliser une exposition construite à partir d'entretiens et de photographies. L'exposition s'intitule "Murs Parleurs", mise en scène par Delphine Boeschlin.

Ce voyage sensible au cœur des chambres de nos adolescents est à découvrir à la galerie La Forme (8 rue Pierre Faure au Havre) jusqu'au 6 février, en entrée libre.

