Municipales 2026. Le maire de Ouistreham  Romain Bail vise  un troisième mandat

Le maire sortant de Ouistreham Riva-Bella, Romain Bail, en poste depuis 12 ans, a confirmé sa candidature pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Il se présentera à nouveau sous la bannière de la liste "Notre parti, c'est toujours notre ville".

Dans une vidéo publiée lundi 12 janvier sur les réseaux sociaux, il a expliqué que sa candidature vise à incarner la continuité et la stabilité pour la commune. Il a rappelé ses priorités, qui consistent à "préserver le cadre de vie, garantir la sécurité au quotidien, cultiver le vivre-ensemble et gérer les dépenses publiques avec rigueur."

Le candidat lance officiellement sa campagne vendredi 16 janvier.