Suisse normande. Un incendie touche quatre maisons, trois familles relogées

La toiture d'une maison a pris feu en début d'après-midi ce lundi 12 janvier à Clécy, en Suisse normande, dans le Calvados. Le sinistre a eu lieu rue de la Vauterie. Au total, une vingtaine de pompiers, aidés de plusieurs véhicules, sont intervenus sur les lieux.

Les victimes devaient être relogées par leurs proches

Le feu commençait à se propager à une maison mitoyenne. Celui-ci a pu être éteint au moyen de deux lances. Néanmoins, ce sont au total quatre maisons qui ont été touchées par les flammes. Les sapeurs-pompiers du Calvados indiquent que trois familles devaient être relogées par leurs proches à la suite de cet incendie.