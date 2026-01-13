En ce moment Man I Need Olivia DEAN
Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Manche. Déraillement de train : une liaison de bus mise en place entre Cherbourg et Valognes

Mobilité. Une ligne de bus entre Cherbourg et Valognes a été lancée pour proposer un trajet alternatif, depuis qu'un train a déraillé au niveau de Carentan, dimanche 11 janvier.

Publié le 13/01/2026 à 08h37 - Par Julien Rojo
Pour faire face à l'interruption du trafic ferroviaire, une liaison de bus est mise en place entre les gares de Cherbourg et de Valognes. - Davy Delmotte

Le trafic ferroviaire est toujours bloqué entre Cherbourg et Lison. Dimanche 11 décembre vers 15h, un train de marchandises a déraillé près de Carentan. "Les réparations s'annoncent longues et complexes sur les quatre prochaines semaines", indique la SNCF. Dans l'urgence, une liaison de bus a été déployée entre les gares de Valognes et de Cherbourg lundi 12 janvier. Le réseau Cap Cotentin déploie une liaison plus régulière dès mardi 13 janvier pour remplacer la majorité des trains sur ce tronçon. Le premier car part de Valognes à 5h30 et celui de Cherbourg à 7h10. Cette offre de liaison est valable du lundi au vendredi. Une offre spécifique pour le week-end est en cours de préparation. Selon la situation, cet itinéraire de secours pourra être étendu jusqu'à la fin de la crise.

Anticiper les déplacements

L'Agglomération s'attend à ce que le secteur de la gare SNCF et ses arrêts de bus soient très fréquentés dans les prochains jours. Elle recommande d'anticiper les déplacements, de se renseigner sur les horaires des bus et de consulter les réseaux de la SNCF Voyageurs, de la Région et de Cap Cotentin.

