Seine-Maritime. Accident sur l'A29, deux poids lourds impliqués, dont un a perdu sa cargaison

Un accident s'est produit mardi 13 janvier vers 5h sur l'A29 à hauteur d'Etaimpuis dans le sens Amiens vers Le Havre. Un poids lourd a perdu une partie de son chargement, des briques réfractaires. Un autre camion a également été accidenté en roulant sur ces briques.

L'autoroute a dû être coupée

L'autoroute a dû être coupée à la circulation entre la sortie n°10 et l'échangeur avec l'A151, le temps de déblayer la chaussée. Le trafic restera très perturbé durant toute la matinée.

Un des chauffeurs a été transporté, légèrement blessé, au CHU de Rouen.