Près de Bolbec. Accident de poids lourd sur l'A29, du gasoil s'écoule sur la chaussée

Un poids lourd s'est retrouvé en mauvaise posture, mardi 2 décembre peu avant 7h sur l'A29. Dans le sens Amiens vers Le Havre, non loin de l'aire de Bolleville, le camion s'est retrouvé sur le bas-côté de la chaussée. Ses réservoirs de gasoil, pleins, ont été percés. Les pompiers sont intervenus pour limiter le risque de pollution et l'embrasement du poids lourd.

Les deux chauffeurs sont indemnes

L'engin transportait des tôles métalliques. Les deux chauffeurs, étrangers, sont indemnes. L'intervention a mobilisé onze sapeurs-pompiers et quatre engins.