Seine-Maritime. Accident sur l'A28, l'autoroute est coupée en direction de Rouen

Ce lundi 15 septembre, l'autoroute A28 est coupée à la circulation dans le sens Abbeville/Rouen à hauteur de La Rue-Saint-Pierre depuis 9h. Un accident impliquant un poids lourd s'est produit.
Une déviation mise en place
La sortie N° 12 est obligatoire. Une déviation par l'A29 a été mise en place. Plus d'informations à venir.
