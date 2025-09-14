En ce moment A NOUS NOE PRESZOW
Manche. Deux femmes blessées dans un accident

Sécurité. Samed 13 septembre, deux voitures sont entrées en collision vers 15h30 à Mortain-Bocage, dans la Manche. Deux femmes, blessées légèrement ont été prises en charge par les secours.

Publié le 14/09/2025 à 08h55 - Par Elvire Alix
Manche. Deux femmes blessées dans un accident
Deux femmes ont été légèrement blessées dans une collision entre deux voitures à Mortain. - Illustration

Un accident de la route s'est produit samedi 13 septembre à Mortain-Bocage, dans la Manche. Aux alentours de 15h30, deux voitures sont entrées en collision.

Les victimes ont été transportées à l'hôpital

Deux femmes ont été légèrement blessées dans le choc : l'une, âgée de 23 ans, a été transportée à l'hôpital de Vire, l'autre, âgée de 56 ans, au centre hospitalier de Saint-Hilaire.

Un homme de 64 ans, également impliqué dans l'accident, est sorti indemne et laissé sur place par les secours.

