Saint-Lô. Un homme de 20 ans blessé dans un accident et conduit à l'hôpital

Un accident est survenu entre un deux-roues et un véhicule de tourisme vendredi 14 novembre vers 17h au niveau de la rue des 5 chemins à Saint-Lô. Les pompiers se sont rendus sur place.

• A lire aussi. Orne. Accident entre un piéton et un train de voyageurs sur la ligne TER Granville-Paris : la victime meurt

Le pilote de la moto blessé

Le pilote de la moto, un homme âgé de 20 ans, a été blessé. Il a ensuite été conduit à l'hôpital de Saint-Lô.