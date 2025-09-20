Manche. Deux hommes, blessés dans un accident de voiture, conduits à l'hôpital

Ce samedi 20 septembre vers 7h du matin, un accident a eu lieu rue du Rocher au Mesnil-Aubert près de Coutances dans la Manche. Selon les pompiers, un seul véhicule est impliqué. Deux personnes ont été blessées, il s'agit d'un homme de 49 ans, transporté au centre hospitalier de Granville et d'un homme de 23 ans, conduit à l'hôpital de Coutances.

L'opération a mobilisé au total 13 sapeurs-pompiers.