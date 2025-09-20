En ce moment Pink Pony Club CHAPPELL ROAN
Manche. Deux hommes, blessés dans un accident de voiture, conduits à l'hôpital

Sécurité. Un accident s'est produit au sein de la commune du Mesnil-Aubert ce samedi 20 septembre. Deux hommes ont été blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital.

Publié le 20/09/2025 à 11h02 - Par Justine Carrère
Manche. Deux hommes, blessés dans un accident de voiture, conduits à l'hôpital
Samedi 20 septembre, un accident a eu lieu au Mesnil-Aubert dans la Manche. Deux hommes qui ont été blessés ont été transportés à l'hôpital.

Ce samedi 20 septembre vers 7h du matin, un accident a eu lieu rue du Rocher au Mesnil-Aubert près de Coutances dans la Manche. Selon les pompiers, un seul véhicule est impliqué. Deux personnes ont été blessées, il s'agit d'un homme de 49 ans, transporté au centre hospitalier de Granville et d'un homme de 23 ans, conduit à l'hôpital de Coutances.

L'opération a mobilisé au total 13 sapeurs-pompiers.

Manche. Deux hommes, blessés dans un accident de voiture, conduits à l'hôpital
