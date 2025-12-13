Idée de sortie. Noël au Havre : un programme féérique pour petits et grands

Samedi 29 novembre, au Havre, la place de l'Hôtel de Ville a accueilli le marché de Noël. Jusqu'au 31 décembre, les visiteurs peuvent profiter de chalets gourmands, de marrons chauds et d'autres plaisirs sucrés ou salés. Sur place, ils peuvent également trouver des idées cadeaux, à glisser sous le sapin, tous les jours de 11h à 20h (21h les vendredis et samedis). Une balade incontournable pour s'imprégner de l'esprit de Noël au Havre.

Des animations pour toute la famille

De nombreuses animations rythment le centre-ville du Havre. Les enfants peuvent profiter du carrousel, de la grande roue et du traîneau du père Noël. Le 14 décembre, la traditionnelle parade blanche déambulera dans la ville, invitant les familles à se vêtir de blanc et à illuminer le cortège de lampions. Des rendez-vous magiques pour tous jusqu'au 4 janvier !

Marvin Chevalier, gérant de la société Marvin Chevalier, nous parle du marché de Noël et des plaisirs de Noël, plus en détail :