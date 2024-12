Noël au Havre. Donnez un jouet pour payer votre place de concert

Jusqu'à début janvier, Le Havre propose différentes animations pour les fêtes de fin d'année. Des concerts, spectacles et ateliers sont au programme ainsi que plusieurs temps forts.

Exposition animée

L'événement majeur des festivités de fin d'année est une exposition entièrement conçue et réalisée par les services municipaux. Cette année, les visiteurs partent à la découverte des paysages du Grand Nord avec un voyage en Norvège. L'exposition est animée par une centaine de personnages. C'est en entrée gratuite, à l'Hôtel de Ville, jusqu'au dimanche 5 janvier. Comme tous les ans, les enfants peuvent déposer leur lettre au père Noël à l'entrée de l'exposition.

Marché de Noël

Jusqu'au mardi 31 décembre, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, retrouvez le marché de Noël où vous pourrez glaner quelques idées cadeaux. Profitez également des incontournables marrons chauds et autres friandises à déguster sur place ou à emporter. Le marché est animé par la grande roue, un manège et un carrousel. Un carrousel du père Noël est aussi installé sur le parvis Saint-Michel pour le plaisir des plus petits.

Parade blanche

La Parade blanche est l'un des temps forts des festivités de Noël au Havre. Elle se tiendra dimanche 15 décembre à partir de 17h, rue de Paris. Ce défilé nocturne attire des milliers de spectateurs dans une ambiance musicale et féerique. Le public est invité à venir habillé en blanc. C'est organisé par le comité des fêtes. Un moment convivial et musical sera offert au pied de l'Hôtel de Ville à l'issue de la parade.

Les Rockeurs ont du cœur

Ce concert est organisé au Centre d'expressions musicales (CEM), au fort de Tourneville, samedi 7 décembre à 19h. La manifestation est organisée par Pascale et Vincent Le Bodo depuis 1991. C'est une soirée musicale placée sous le signe de la générosité, pour payer son entrée il faut donc donner un jouet neuf : ils seront récoltés et distribués aux familles dans le besoin.

Pratique. Tout le programme des animations sur noelauhavre.fr.