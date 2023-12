Le Havre. Après la parade blanche, un final en fanfare(s) !

C'est un incontournable de Noël, au Havre : la parade blanche est de retour, dimanche 17 décembre, avec les chars colorés et lumineux du Comité des fêtes, accompagnés de danseurs et musiciens, comme Les Bretons du Havre ou les Colombines Majorettes de Montivilliers. Le départ est prévu à 17h, quai de Southampton, en direction de la rue de Paris. Les chars circuleront jusqu'au quai de Lambardie, côté hôtel Mercure. Comme chaque année, le public est invité à se vêtir de blanc et à se munir de lampions pour participer à l'ambiance hivernale et magique du défilé.

Musique et boissons chaudes

Les festivités se poursuivront sur le parvis de l'hôtel de ville avec un grand final, vers 18h. Des chorales et des fanfares se produiront, et les plus gourmands pourront déguster vin chaud ou chocolat, offerts par la ville.

Parmi les groupes qui participeront à ce final, la fanfare Koolcast Brass Gang, dont ce sera la première prestation dans le cadre de la parade blanche. Tendance Ouest a suivi la dernière répétition :