Le Havre. L'expo animée aux couleurs de l'olympisme

C'est l'événement majeur des festivités de fin d'année au Havre, un incontournable des promenades familiales. L'exposition animée est de retour dans le forum de l'hôtel de ville et sous les arcades extérieures, pour la plus grande joie des enfants. Les décors sont réalisés entièrement par les services municipaux.

Le thème de cette année tourne autour des Jeux olympiques, pour une immersion dans le Paris de 1924 dans une mise en scène sur plus de 1 000m2. Un voyage dans le temps, où le père Noël partage à Tom et Lucie l'aventure des athlètes, dans l'effervescence de la vie parisienne de l'époque. Comme tous les ans, le livret de Noël, retraçant l'exposition, est proposé à la vente (3 euros). Il propose un conte illustré, des jeux et activités de Noël à réaliser en famille. Il est illustré par Marina Rouzé et l'histoire est écrite par Raoul Dollat.

Pratique. Expo animée du Havre, jusqu'au 7 janvier de 10h à 19h (fermeture à 17h les 24 et 31 décembre et à 19h les 25 décembre et 1er janvier). Gratuit.