Le Havre. Exposition animée de Noël : dernières touches avant l'ouverture… Direction la Norvège !

"Des ciseaux, la perceuse, l'agrafeuse… Et surtout : la bonne humeur !" Voilà l'attirail du marionnettiste Sylvain Ducloux, qui donne vie aux personnages de l'exposition animée de Noël, à l'hôtel de ville du Havre. Pendant huit jours, l'artisan apporte la touche finale au travail réalisé depuis de longs mois par les agents municipaux.

"C'est unique en France"

"Les menuisiers, la couturière, les électriciens… Ce conte, ces illustrations, ces chorégraphies… C'est génial ! Et il me semble que c'est unique en France", rappelle le professionnel, qui anime aussi les vitrines de Noël des grands magasins du boulevard Haussmann, à Paris.

Au plafond, les moteurs remplacent les mains des marionnettistes.

Pour donner vie aux personnages, Sylvain Ducloux suit la feuille de route du scénographe de l'exposition, Raoul Dollat, qui écrit et met en images le conte un an à l'avance. Cette année, il y a seize scènes et soixante-quatorze personnages à animer. "Certains nous prennent quinze minutes, d'autres peuvent nous prendre trois heures, le temps de trouver le bon mouvement. Cela peut vraiment se jouer à quelques millimètres", souligne le marionnettiste, qui travaille avec son cousin Alexandre Delaveau. Cet art est une affaire de famille : avant eux, le père et le grand-père de Sylvain Ducloux exerçaient déjà ce métier.

Reportage - L'expo de Noël vue par le marionnettiste Sylvain Ducloux Impossible de lire le son.

Après les JO en 2023, c'est un voyage vers le grand nord qui est proposé cette année aux visiteurs. "Une promenade en compagnie de Claude Monet, de la Normandie à la Norvège, précise Raoul Dollat, on est dans une ambiance très Noël avec du rouge, du blanc, des sapins…" Une fois encore, le chef d'orchestre de l'expo a fait de la récup' son axe de travail.

Voyage avec Claude Monet

"Certains reconnaîtront l'ancien château du vent d'une précédente histoire… Et puis, au lieu d'employer beaucoup de sapins naturels, on a créé des découpes de sapins en bois, qui viennent compléter. L'effet des deux est intéressant, ce sont des pièces faites maison qui vont pouvoir être réutilisées."

Jean-Marc Touttain et Charlie Varin assurent les dernières retouches avant l'ouverture.

Cette aventure impressionniste a été un challenge pour Charlie Varin et Jean-Marc Touttain, les peintres. "Il fallait utiliser la technique et le style de Monet, ce n'est pas toujours facile, mais on l'a fait !" assure ce dernier. Même la célèbre toile peinte au Havre, Impression, soleil levant, trouve sa place dans l'expo de Noël version 2024.

Ils sont une vingtaine d'agents municipaux à participer à la création de cette histoire de Noël.

Pratique. Du samedi 30 novembre au dimanche 5 janvier inclus, devant et dans l'hôtel de ville du Havre. Gratuit. Ouvert de 9h à 19h en semaine hors vacances scolaires ; de 10h à 19h les samedis, dimanches et pendant les vacances scolaires. Les mardis 24 et 31 décembre, ouvert de 10h à 17h ; les mercredis 25 décembre et 1er janvier de 15h à 19h. Livret de Noël disponible pour 3€.