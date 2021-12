Le Havre. Un conte de Noël unique en France

Cette année, le conte de Noël de la ville du Havre nous fait voyager jusqu'au pays des kangourous.

Pas d'oursons ou de lutins, pour l'édition 2021 du conte de Noël de l'hôtel de ville du Havre. En revanche, on peut y croiser des kangourous boxeurs, un lion, un koala… Les visiteurs sont en effet transportés en Australie ! "On essaie de coller à la programmation culturelle annuelle", explique Raoul Dollat, le scénographe de la Ville, dont les équipes ont travaillé toute l'année autour de l'escale australienne. "D'habitude, on simule du bouleau ou du sapin, cette fois-ci, ce sont des bambous", sourit Jean-Marc Touttain, artiste peintre et illustrateur du conte.

Un bateau de 15 mètres

Ce sont donc Tom et Lucie, deux enfants espiègles, qui guident les Havrais. Leur histoire débute, comme à l'accoutumée, dans les huit vitrines extérieures, et se poursuit dans le forum. Punis par leur tante, qui leur impose de rester en France pour Noël, les minots vont tout imaginer pour se faire passer pour elle et rejoindre en paquebot le pays des aborigènes. Parmi les pièces maîtresses de l'exposition : un train à vapeur et sa gare, et surtout un navire de 15 mètres de long. "Avant de partir à la retraite, notre menuisier Mario Pitassi a réalisé une maquette grandeur nature du bateau, à l'aide de la miniature du France, visible dans les salons de l'hôtel de ville", précise Raoul Dollat. Autre défi technique : les gratte-ciel de Sydney. Ce sont des tissus, tendus depuis la verrière, qui simulent l'impression de hauteur.