Le Havre. Raoul Dollat, le chef d'orchestre du conte de Noël

"Pour Noël, ma mère était la reine des travaux manuels... C'est peut-être le déclencheur de tout cela !", sourit Raoul Dollat, quand on lui demande de replonger dans ses souvenirs.

Depuis 1988, le scénographe de la ville du Havre est chargé d'animer le forum de l'hôtel de Ville pour les fêtes de fin d'année. "Nous avions réalisé un planeur avec des cadeaux, mais c'était statique", se souvient le Havrais. S'ensuivent quelques années d'automates, en partenariat avec une maison spécialisée en la matière, "mais on manquait de liberté d'action". Alors, au début des années 2000, vient cette idée de conte de Noël. Menuisiers, peintres, serruriers, électriciens, couturières... Différents corps de métier sont sollicités. "Au début, les collègues me regardaient avec des grands yeux !", se remémore Raoul Dollat. Il est aujourd'hui un chef d'orchestre bien entouré. "On travaille avec des gens passionnés, je suis gâté", estime le gaillard souriant, qui fêtera ses 62 ans au mois de décembre.

Noël, il y pense toute l'année. "J'ai déjà en tête le thème de l'an prochain", dévoile celui qui travaille sur le conte en parallèle de la scénographie d'autres événements culturels, comme le festival MoZ'aïque ou les grandes expositions des musées municipaux. Tout débute avec un storyboard "maison", qu'il dessine en noir et blanc. "C'est un peu la Bible, une référence technique que chacun s'approprie ensuite pour réaliser sa partie", poursuit le scénographe, qui conserve précieusement ces dessins format A3 dans ses archives. Jusqu'en 2019, il travaillait en collaboration avec Yann Le Boulba pour l'écriture du scénario. Désormais, c'est lui-même qui est à l'origine des péripéties annuelles du Père Noël, des oursons et autres personnages. "Nous avons tout fait : la Chine, le palais des glaces de Versailles, les sous-marins... Parfois l'histoire tourne plus autour de Noël, d'autre fois, comme cette année, on prend un peu de distance."

Comme beaucoup d'agents qui collaborent au conte de Noël, Raoul Dollat cite le décor sur la Hollande, quand il s'agit de se rappeler des défis les plus fous. "Des immeubles, un canal... C'était grandiose." Cette année marquera le retour du public à l'intérieur du forum, après une version 2020 uniquement numérique. "C'était une déception, c'est sûr, mais j'ai tout de suite embrayé sur la prochaine expo", assure le scénographe, qui reconnaît être "assez stressé jusqu'à l'ouverture". Quand vient le 1er décembre, il peut enfin souffler. "Je me fais un plaisir de me mêler à la foule et d'écouter ce qu'il se dit."