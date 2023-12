Près du Havre. Le plein d'animations pour les fêtes de fin d'année

Pour profiter pleinement de l'ambiance des fêtes de fin d'année, la Ville du Havre propose un marché de Noël place de l'hôtel de ville. Les visiteurs peuvent y trouver des idées de cadeaux et les incontournables marrons chauds et autres friandises à déguster sur place ou à emporter. Pour vos enfants, un carrousel a été installé et pour toute la famille, la grande roue vous offrira une vue en hauteur du Havre.

Parade blanche

Dans la cité Océane, Noël ne peut pas se faire sans la parade blanche. Ce défilé nocturne attire chaque année des milliers de spectateurs dans une ambiance musicale et féerique. Cette année, elle est prévue le dimanche 17 décembre à partir de 17h depuis la place Carrée.

Patinoire couverte

Comme tous les ans, la Ville de Lillebonne installe une patinoire et, cette année, elle est couverte (installée sous un chapiteau). Petits et grands peuvent glisser sur 200m2 du samedi 9 au samedi 23 décembre. Dans cet esprit sportif, Montivilliers propose les premières Foulées de Noël (dimanche 10 décembre). C'est organisé par le coureur Patrick Malandain et l'association des commerçants Les Enseignes de Montivilliers. Deux parcours sont possibles, 700m pour les petits et 6km pour les grands. Les déguisements de Noël sont obligatoires.

Rencontrer le père Noël

C'est une habitude à Bolbec. Le père Noël et ses lutins donnent rendez-vous aux enfants dans la mairie, du mercredi 20 au samedi 23 décembre. Vos bambins vont pouvoir déposer leur liste et prendre une photo. Les lutins proposeront des ateliers manuels dans un salon scintillant et féerique.

Faire le plein de jeux vidéo

Fécamp accueille la neuvième édition de Geek Over N'Over, du mardi 26 décembre au vendredi 5 janvier. Le salon de retrogaming retrace l'évolution des consoles et jeux d'arcades, de 1987 à nos jours. Vous pouvez aussi jouer avec des flippers, des bornes de jeux vidéo et des baby-foots. Des tournois seront organisés les jeudi 28 décembre et mardi 2 janvier. Le salon est installé dans le hall du cinéma Le Grand Large et à la Maison des projets.