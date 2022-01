Le Havre. La foire aux vins, ou comment remplir sa cave à bon prix

On en voit de toutes les couleurs quand on pousse la porte des caves Bérigny du Havre (Seine-Maritime). Chez ce caviste, les bouteilles de rouge, de rosé et de blanc ne manquent pas, surtout en ce moment : on est en plein dans la foire aux vins. Dans ce commerce, également implanté à Rouen, Lillebonne et Fécamp, on parle plutôt de "fête des vins". Elle a débuté, pour cette enseigne, le mercredi 18 septembre 2019, et doit prendre fin le 8 octobre 2019.

Valentin Bouillon, 24 ans, responsable des caves Bérigny du Havre depuis deux ans, a pour objectif, durant cette période, de faire découvrir de nouvelles appellations aux clients. C'est une période importante en termes de chiffre d'affaires, qui va lancer le Beaujolais nouveau et Noël. Pendant la foire aux vins, Valentin Bouillon voit beaucoup de monde en magasin. Les profils sont différents.

Foire aux vins Impossible de lire le son.

Aux caves Bérigny, le premier prix de la bouteille sélectionnée pour la foire aux vins est de 5,70 euros. C'est du vin blanc bio. Le bio, c'est LA tendance du moment." Les gens achètent moins de vin, mais ils préfèrent consommer mieux et le plus " sainement " possible. Le vin bio répond à un cahier des charges bien précis au niveau national et européen".

Alors, quelle bouteille faut-il acquérir ? Pour Valentin Bouillon, le meilleur des vins, c'est celui que l'on partage. Avec qui ? Avec modération.