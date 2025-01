Seine-Maritime. Eloignés de l'emploi, ils reprennent confiance par la musique avec Feedback

Derrière la porte du studio, quelques notes d'une chanson de Boulevard des Airs, reprises en chœur. Les stagiaires du dispositif Feedback, créé par le Centre d'expressions musicales (CEM) du Havre, sont en pleine répète. Ces huit musiciens amateurs ne se connaissaient pas il y a encore quatre mois. Pourtant, mardi 28 janvier, ils monteront sur scène au Tube, la salle de concert du CEM.

Six heures de musique par semaine

"Ce concert, c'est la concrétisation de tout, sourit Charline Charbonnier, l'une des participantes, j'ai découvert que j'étais capable de prendre ma place dans un groupe, de chanter devant des gens que je ne connaissais pas." Son point commun avec les autres membres du groupe ? Etre bénéficiaire du RSA ou d'autres minima sociaux, et en soif "de lien social", poursuit cette trentenaire en recherche d'emploi.

Feedback, l'insertion par la musique Impossible de lire le son.

"Feedback est une action d'insertion par la musique cofinancée par le département de Seine-Maritime et l'Union européenne, détaille Marianne Baudouin, chargée de suivi social, elle s'adresse aux personnes qui ont envie d'expérimenter une pratique musicale encadrée, à raison de deux matinées par semaine, pendant quatre mois." Les bénéficiaires ont six heures, chaque semaine, pour découvrir la pratique instrumentale (piano, guitare, basse, batterie…), le chant, les percussions, à travers divers ateliers. "C'est une approche intuitive, rassure Marianne Baudouin, et les débutants sont acceptés !"

Prochaines sessions en février

Pour Loïc Hauchecorne, au chant, le grand intérêt de Feedback est de "s'insérer socialement par la musique, de découvrir d'autres personnes… Il y a une cohésion dans ce groupe". Après le concert de mardi 28 janvier, il a déjà prévu de continuer à pratiquer par le biais d'un autre atelier.

Batterie, piano, guitare, basse, chant… Pas besoin d'être musicien, on apprend !

Outre le CEM, ce dispositif existe aussi à Bolbec, avec des répétitions à La Fabrik à Sons. Les prochaines sessions ouvrent les 3 et 4 février et il reste des places, à condition d'être au RSA. "L'idée, c'est aussi de venir de nourrir un projet de formation, d'insertion, d'une reconversion, poursuit Marianne Baudouin, c'est un temps pour soi qui permet de reprendre un rythme et nourrit la confiance en soi, l'estime de soi." Le concert est l'apogée de l'aventure. "Il y a un peu de trac, de l'émotion pour eux et nous, mais on a quatre mois pour se préparer !"

Marianne Baudouin Impossible de lire le son.

Pratique. Prochains concerts de restitution vendredi 24 janvier à La Fabrik à Sons de Bolbec à 18h30 et mardi 28 janvier au CEM du Havre, au fort de Tourneville, à 18h30. Gratuit et ouvert à tous. Prochaine session Feedback à partir du lundi 3 février à Bolbec (répétitions les lundis et vendredis matin) et du mardi 4 février au Havre (répétitions les mardis et jeudis matin). Renseignements auprès du CEM au 02 35 48 48 80. Plus d'infos ici.