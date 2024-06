Le Havre. CEM on Fest, un printemps en fanfare

La cinquième édition du CEM on Fest se tient en ce mois de mars au Havre. C'est l'occasion pour le Centre d'expressions musicales (CEM) de mettre en avant la diversité de son travail. Le CEM est une structure polyvalente regroupant une école de musique, un centre de formation professionnelle, un pôle de répétition, une salle de concert, un espace d'exposition et un bar.

Assumant une programmation locale et émergente, le CEM on Fest met en lumière ses élèves, les groupes du cru, les professeurs et des collectifs d'amis musiciens. Le programme sera riche et varié. Le festival débutera par une boum pour les enfants du quartier. Les ateliers de l'école de musiques actuelles (guitare, basse, claviers, batterie et chant) proposeront un concert le mercredi. A noter aussi une soirée rap, le jeudi ou encore un concert disco pour les familles, le samedi et une prestation des chorales, le dimanche en clôture.

Pratique. CEM On Fest - du 20 au 24 mars au Fort de Tourneville - programmation sur le-cem.com.