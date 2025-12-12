Musique. Noël 2025 : la pub d'Intermarché qui fait fondre le Web relance un hit de Claude François

Chaque année, Intermarché réussit à créer la surprise avec sa pub de Noël. En 2025, c'est un loup végétarien qui fait fondre le public. Pour se faire accepter par sa communauté d'animaux, il troque sa nature de carnivore pour la bienveillance et la tolérance.

31 millions de vues

Une fable tendre et inclusive qui séduit bien au-delà des frontières. La vidéo, postée sur X, cumule déjà plus de 31 millions de vues et impressionne par sa réalisation animée signée Illogic Studios, loin des créations générées par IA.

La bande-son contribue au succès : Le mal aimé de Claude François connaît un véritable regain sur les plateformes de streaming. Depuis la diffusion, le titre a vu ses écoutes bondir de plus de 217% dans le monde, avec des pics en France, Belgique, Suisse, Royaume-Uni et Canada. Il se classe même septième sur iTunes France et figure dans la nouvelle compilation "Les refrains populaires" de Cloclo.

Avec cette pub, Intermarché signe un nouveau coup réussi : un message de Noël universel, un loup qui touche les cœurs et un tube de Claude François qui fait danser toutes les générations.