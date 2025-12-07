Place du commerce à Rouen. Trois nouveautés à découvrir rue Beauvoisine

Découvrez cette semaine trois nouveautés commerciales qui ont ouvert leurs portes à Rouen rue Beauvoisine : l'Atelier Shifumi, Corail Menthe et Moires.

Des créations originales

L'Atelier Shifumi, boutique dédiée aux produits de créateurs normands et internationaux, s'est installé au 156 rue Beauvoisine à Rouen. Sur place, on trouve des kimonos, de la porcelaine, des bijoux, etc. Des animations culturelles sont aussi proposées sur place et un espace café a aussi été créé. Ce nouveau lieu est ouvert mardi, jeudi et vendredi de 12h à 19h et mercredi et samedi de 10h à 19h. Au n°58 de la rue Beauvoisine, toujours à Rouen, deux créatrices se sont installées dans la même boutique-atelier. Il s'agit d'Alexia Langevin avec Corail Menthe et de Claire Savereux avec Moires. Toutes les deux réalisent et vendent leurs créations en boutique : bijoux et accessoires. Leur établissement est ouvert aux clients du mercredi au samedi de 11h à 19h.

