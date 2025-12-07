En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Place du commerce à Rouen. Trois nouveautés à découvrir rue Beauvoisine

Economie. Cette semaine, trois nouveaux commerces sont à découvrir dans le centre-ville de Rouen au cœur de la rue Beauvoisine.

Publié le 07/12/2025 à 11h00 - Par Justine Carrère
Place du commerce à Rouen. Trois nouveautés à découvrir rue Beauvoisine
Rue Beauvoisine à Rouen, trois nouveaux commerces sont à découvrir : l'Atelier Shifumi, Corail Menthe et Moires.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Découvrez cette semaine trois nouveautés commerciales qui ont ouvert leurs portes à Rouen rue Beauvoisine : l'Atelier Shifumi, Corail Menthe et Moires.

Des créations originales

L'Atelier Shifumi, boutique dédiée aux produits de créateurs normands et internationaux, s'est installé au 156 rue Beauvoisine à Rouen. Sur place, on trouve des kimonos, de la porcelaine, des bijoux, etc. Des animations culturelles sont aussi proposées sur place et un espace café a aussi été créé. Ce nouveau lieu est ouvert mardi, jeudi et vendredi de 12h à 19h et mercredi et samedi de 10h à 19h. Au n°58 de la rue Beauvoisine, toujours à Rouen, deux créatrices se sont installées dans la même boutique-atelier. Il s'agit d'Alexia Langevin avec Corail Menthe et de Claire Savereux avec Moires. Toutes les deux réalisent et vendent leurs créations en boutique : bijoux et accessoires. Leur établissement est ouvert aux clients du mercredi au samedi de 11h à 19h.

Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Lit réversible
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Place du commerce à Rouen. Trois nouveautés à découvrir rue Beauvoisine
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple