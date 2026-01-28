En ce moment Soirée Mondaine ORIA
Caen. "C'est une expérience inoubliable" : Juliette Avrillon, Championne des WorldSkills 2025

Economie. Les inscriptions pour les Worldskills France 2027 ont ouvert mardi 27 janvier. Retour sur le parcours de Juliette Avrillon, Championne de France de coiffure qui représentera la France à la compétition mondiale des WorldSkills Shanghai 2026 en Chine du 22 au 17 septembre prochain.

Publié le 28/01/2026 à 16h00 - Par Elvire Alix
Juliette Avrillon, Caennaise de 19 ans, est Championne de France de la compétition des métiers WorldSkills, dans la catégorie coiffure.

Juliette Avrillon, Caennaise de 19 ans, est Championne de France de la compétition des métiers WorldSkills, dans la catégorie coiffure. Alors que les inscriptions à la 49e édition nationale ont ouvert mardi 27 janvier, la multimédaillée partage son parcours et sa préparation pour la future compétition mondiale.

Comment se préparer à ces compétitions ?

"Pour la compétition nationale qui a eu lieu en octobre 2025 à Marseille, je m'entraînais environ trois jours par semaine, et de 6h à 9h du matin avant d'aller travailler. Pour la compétition mondiale, qui a lieu en Chine, à Shanghai en septembre 2026, je ferai aussi des entraînements de nuit pour m'habituer au décalage horaire. J'ai aussi participé à d'autres concours en parallèle. J'ai notamment été Meilleure Apprentie de France en 2023 et j'ai aussi terminé cinquième au Championnat du monde de coiffure en couleur créative."

Qu'avez-vous appris ?

"J'ai développé des compétences techniques bien au-delà de mon niveau d'études grâce auxquelles je vais pouvoir intégrer une équipe artistique en octobre prochain. Cela me rapproche de mon rêve : travailler dans les comédies musicales."

Que faut-il pour se lancer dans les WorldSkills ?

"Avant tout, de la passion. La détermination, la persévérance et la capacité à reconnaître ses erreurs sont aussi indispensables. Prendre du recul est essentiel pour progresser. C'est un véritable investissement, à la fois professionnel et personnel mais c'est une expérience inoubliable."

