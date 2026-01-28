Caen. "C'est une expérience inoubliable" : Juliette Avrillon, Championne des WorldSkills 2025

Juliette Avrillon, Caennaise de 19 ans, est Championne de France de la compétition des métiers WorldSkills, dans la catégorie coiffure. Alors que les inscriptions à la 49e édition nationale ont ouvert mardi 27 janvier, la multimédaillée partage son parcours et sa préparation pour la future compétition mondiale.

Comment se préparer à ces compétitions ?

"Pour la compétition nationale qui a eu lieu en octobre 2025 à Marseille, je m'entraînais environ trois jours par semaine, et de 6h à 9h du matin avant d'aller travailler. Pour la compétition mondiale, qui a lieu en Chine, à Shanghai en septembre 2026, je ferai aussi des entraînements de nuit pour m'habituer au décalage horaire. J'ai aussi participé à d'autres concours en parallèle. J'ai notamment été Meilleure Apprentie de France en 2023 et j'ai aussi terminé cinquième au Championnat du monde de coiffure en couleur créative."

Qu'avez-vous appris ?

"J'ai développé des compétences techniques bien au-delà de mon niveau d'études grâce auxquelles je vais pouvoir intégrer une équipe artistique en octobre prochain. Cela me rapproche de mon rêve : travailler dans les comédies musicales."

Que faut-il pour se lancer dans les WorldSkills ?

"Avant tout, de la passion. La détermination, la persévérance et la capacité à reconnaître ses erreurs sont aussi indispensables. Prendre du recul est essentiel pour progresser. C'est un véritable investissement, à la fois professionnel et personnel mais c'est une expérience inoubliable."