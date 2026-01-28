En ce moment Gabriela KATSEYE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Mondeville. Deux locales ambitieuses au Perch'Xtrem de Caen

Sport. Les deux jeunes perchistes mondevillaises Nayah Cauvin et Louise Boulent participent le 30 janvier au Perch'Xtrem à Caen.

Publié le 28/01/2026 à 11h00
Mondeville. Deux locales ambitieuses au Perch'Xtrem de Caen
Nayah Cauvin, à droite, a remporté le concours de saut à la perche disputé à Nantes vendredi 23 janvier, devant Louise Boulent. Les deux Mondevillaises participeront au Perch'Xtrem.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Il existe une véritable culture du saut à la perche à Mondeville. Les jeunes Louise Boulent, 20 ans, et Nayah Cauvin, 21 ans, font briller le club. Elles participent vendredi 30 janvier au concours international qui se déroule au Palais des Sports, le Perch'Xtrem. Organisé seulement pour la deuxième fois, le concours avait été classé troisième meilleur meeting mondial en 2025, pour sa première édition !

"Tout le monde vient nous voir"

Louise Boulent était déjà de la partie. Elle y avait signé son record personnel, avec une barre à 4,36m. "C'est une ambiance de fou, une dinguerie", se souvient la jeune athlète. "En plus c'est à Caen, donc devant notre famille et nos amis." Nayah Cauvin avait, elle, sauté le lendemain, lors du concours Elite B. Cette année, elle sera avec les meilleures. "C'est bien d'être avec des filles aussi fortes, le vrai haut niveau. Tout le monde vient nous voir, on espère que ça va nous porter très haut." L'occasion pour les deux perchistes de rencontrer le gratin de la discipline. "L'année dernière j'ai discuté avec Marie-Julie Bonnin, devenue championne du monde en salle ensuite. Je la regardais à la télé, et maintenant je suis pote avec elle !", se souvient Louise Boulent. La détentrice du record de France sera bien présente à nouveau en 2026. Face à ce plateau relevé, Nayah Cauvin sait "qu'on ne va pas gagner. On participe, et c'est bien. Mais c'est surtout une étape de plus avant les championnats de France".

Sauter haut... et ramener des médailles !

Car il est là le vrai défi des deux perchistes. Mi-février, elles concourront dans la catégorie U23. Avec l'ambition de se livrer bataille entre elles pour glaner la médaille d'or. Deux semaines plus tard, elles se frotteront à la catégorie élite, visant une place sur le podium. Le tout sous les yeux de leur entraîneur, Franck Clotet. "Nayah et Louise ont des morphotypes complètement différents", analyse celui qui les forme depuis presque 10 ans. "Ça a été la difficulté, car il fallait s'adapter à chacune." "Franck est un très bon coach", louent les deux athlètes, qui se connaissent depuis 15  ans.

Sur la route de Nantes pour y disputer un meeting vendredi 23 janvier, les trois rembobinent dans la bonne humeur une histoire qui a débuté il y a longtemps. Quelques heures plus tard, Nayah Cauvin s'adjugera la victoire, grâce à une barre à 4m27, meilleure performance espoir française de la saison. Deuxième du concours ? Louise Boulent, à 4m17. Les deux entendent bien poursuivre leur montée en puissance, et continuer de se tirer la bourre dans leurs différentes compétitions. Avec un objectif commun : passer toutes deux une barre à 4m50 cette saison. De quoi les rapprocher un peu plus des sommets.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pizzeria
Pizzeria La Teste-de-Buch (33260) 1 300€ Découvrir
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Plafonnier lampe led
Plafonnier lampe led Villeneuve-d'Ascq (59491) 19€ Découvrir
Barre Son
Barre Son Beaumont-en-Véron (37420) 200€ Découvrir
Vis en vrac
Vis en vrac Saint-Vincent-de-Reins (69240) 10€ Découvrir
Transat
Transat Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Mondeville. Deux locales ambitieuses au Perch'Xtrem de Caen
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple