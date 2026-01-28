Mondeville. Deux locales ambitieuses au Perch'Xtrem de Caen

Il existe une véritable culture du saut à la perche à Mondeville. Les jeunes Louise Boulent, 20 ans, et Nayah Cauvin, 21 ans, font briller le club. Elles participent vendredi 30 janvier au concours international qui se déroule au Palais des Sports, le Perch'Xtrem. Organisé seulement pour la deuxième fois, le concours avait été classé troisième meilleur meeting mondial en 2025, pour sa première édition !

"Tout le monde vient nous voir"

Louise Boulent était déjà de la partie. Elle y avait signé son record personnel, avec une barre à 4,36m. "C'est une ambiance de fou, une dinguerie", se souvient la jeune athlète. "En plus c'est à Caen, donc devant notre famille et nos amis." Nayah Cauvin avait, elle, sauté le lendemain, lors du concours Elite B. Cette année, elle sera avec les meilleures. "C'est bien d'être avec des filles aussi fortes, le vrai haut niveau. Tout le monde vient nous voir, on espère que ça va nous porter très haut." L'occasion pour les deux perchistes de rencontrer le gratin de la discipline. "L'année dernière j'ai discuté avec Marie-Julie Bonnin, devenue championne du monde en salle ensuite. Je la regardais à la télé, et maintenant je suis pote avec elle !", se souvient Louise Boulent. La détentrice du record de France sera bien présente à nouveau en 2026. Face à ce plateau relevé, Nayah Cauvin sait "qu'on ne va pas gagner. On participe, et c'est bien. Mais c'est surtout une étape de plus avant les championnats de France".

Sauter haut... et ramener des médailles !

Car il est là le vrai défi des deux perchistes. Mi-février, elles concourront dans la catégorie U23. Avec l'ambition de se livrer bataille entre elles pour glaner la médaille d'or. Deux semaines plus tard, elles se frotteront à la catégorie élite, visant une place sur le podium. Le tout sous les yeux de leur entraîneur, Franck Clotet. "Nayah et Louise ont des morphotypes complètement différents", analyse celui qui les forme depuis presque 10 ans. "Ça a été la difficulté, car il fallait s'adapter à chacune." "Franck est un très bon coach", louent les deux athlètes, qui se connaissent depuis 15 ans.

Sur la route de Nantes pour y disputer un meeting vendredi 23 janvier, les trois rembobinent dans la bonne humeur une histoire qui a débuté il y a longtemps. Quelques heures plus tard, Nayah Cauvin s'adjugera la victoire, grâce à une barre à 4m27, meilleure performance espoir française de la saison. Deuxième du concours ? Louise Boulent, à 4m17. Les deux entendent bien poursuivre leur montée en puissance, et continuer de se tirer la bourre dans leurs différentes compétitions. Avec un objectif commun : passer toutes deux une barre à 4m50 cette saison. De quoi les rapprocher un peu plus des sommets.