Qualité de vie. Quelle ville normande est n°1 du classement "Ville de rêve" 2026 ? Voici les communes sacrées cette année

Pour sa cinquième édition, Ville de rêve publie un palmarès particulièrement attendu : son palmarès 2026 des villes et villages où vivre fait rêver en France. En Normandie, le classement met en lumière Caen, Honfleur et plusieurs communes du Calvados, entre confirmations, progressions spectaculaires et légers reculs.

Classement Ville de rêve 2026 : Caen reste bien placée parmi les villes intermédiaires

Dans le palmarès 2026, Caen se classe 11e sur 218 villes intermédiaires, soit cinq places de moins qu'en 2025. A l'échelle nationale, toutes communes confondues, la capitale du Calvados apparaît à la 190e place sur 34 875 villes françaises.

Malgré ce léger recul, Caen conserve de très bons indicateurs sur des critères majeurs du classement : sport, accès à la nature, qualité de vie, mais aussi santé, sécurité et climat à l'horizon 2050. Des résultats qui lui permettent de rester solidement installée dans le haut du tableau des villes de taille intermédiaire.

Petites villes du Calvados : Mondeville et Bayeux en forte progression

Du côté des petites villes, le classement 2026 est particulièrement favorable à Mondeville, qui atteint la 133e place sur 1 216, avec un bond de 321 places en un an. La commune se distingue par ses scores élevés en sport, santé, gestion des risques et climat futur.

Bayeux confirme également sa dynamique avec une 166e place, gagnant 638 positions par rapport à 2025.

A l'inverse, Vire Normandie recule et se classe 189e, perdant 71 places sur un an.

Bourgs normands : Honfleur confirme, Epron et Deauville plus contrastées

Dans la catégorie des bourgs, Honfleur réalise une belle performance en se classant 34e sur 4 159 au niveau national. Son positionnement sur le littoral, ses bons indicateurs liés aux risques naturels et son climat projeté en 2050 expliquent cette place de choix. C'est la première ville de Normandie au classement.

Epron apparaît à la 68e place, tandis que Deauville se situe autour de la 292e position, devant Falaise, classée 367e.

Villages normands : Blangy-le-Château dans le top 100 français

Chez les villages de moins de 2 000 habitants, Blangy-le-Château tire clairement son épingle du jeu avec une 79e place sur plus de 11 000 villages français. La commune se distingue par ses résultats en accessibilité, transports, attractivité et anticipation du climat futur.

Derrière, Courtonne-la-Meurdrac, Vaucelles, Fontaine-Henry, Rosel et Reviers figurent également parmi les villages normands les mieux classés de cette édition 2026.

Seine-Maritime et Manche : des positions contrastées dans le palmarès 2026

Dans le reste de la Normandie, les résultats sont plus contrastés. Dans la Manche, Cherbourg-en-Cotentin est la seule commune à apparaître dans le classement Ville de rêve 2026. Elle se positionne à la 814e place nationale, avec un score de 76,6 sur 100, mais recule de 155 places par rapport à l'édition précédente. Dans l'Orne, aucune commune ne figure cette année dans le palmarès.

En Seine-Maritime, deux grandes villes sont classées. Rouen atteint la 2 004e place, avec un score de 74,03 sur 100, mais affiche une progression marquée de 1 497 places en un an. Le Havre, de son côté, se situe plus loin, à la 16 702e place, malgré une très forte remontée de 12 068 positions, portée notamment par l'actualisation des données utilisées dans le classement 2026.

Ville de rêve 2026 : méthode et principe du classement

Créée en 2023 par Jérôme Devouge, la startup Ville de rêve publie un classement gratuit et personnalisable en ligne, basé sur près de 950 indicateurs issus de plus de 130 sources. Pour l'édition 2026, de nouvelles données ont été intégrées, notamment sur les retards SNCF, le tourisme, les transports longue distance et une analyse renforcée de la qualité de l'air. Le palmarès permet ainsi de comparer plus de 35 000 communes françaises, selon des critères concrets de qualité de vie et les priorités de chaque utilisateur.