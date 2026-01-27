People. "Il m'aurait fait du mal " : face à Michel Drucker, Karine Le Marchand révèle la vérité sur son père

Invitée de Vivement dimanche sur France 3, Karine Le Marchand s'est livrée avec une sincérité peu commune. Connue pour sa bienveillance et son écoute dans L'Amour est dans le pré, l'animatrice de 57 ans a accepté de revenir sur une blessure fondatrice de son histoire personnelle : l'absence quasi totale de son père.

Face à l'animateur normand Michel Drucker, dans une ambiance feutrée et respectueuse, elle a pris le temps de poser des mots justes sur une réalité longtemps tue, sans colère mais avec une lucidité frappante.

Une enfance construite sans père, mais pas sans repères

Très tôt, la vie de Karine Le Marchand prend un tournant décisif. Ses parents se séparent alors qu'elle n'a qu'un an et demi. A partir de ce moment-là, son père disparaît de son quotidien, laissant derrière lui un vide durable.

Pour autant, l'animatrice insiste sur un point essentiel : cette absence ne l'a pas empêchée de se construire. Entourée par sa mère, sa sœur et sa grand-mère, elle grandit dans un cadre stable, loin des conflits. Avec le recul, elle estime même que cette distance a pu jouer un rôle protecteur.

La rencontre inattendue au Burundi, trente ans plus tard

C'est à l'âge adulte que Karine Le Marchand recroise la route de son père, presque par hasard. En déplacement professionnel au Burundi, pays d'origine de ce dernier, elle apprend qu'il s'y trouve également. Elle décide alors de provoquer la rencontre.

Accompagnée de son équipe, elle choisit de filmer cet échange. Micro accroché, caméra en marche, elle pose des questions directes : sur son abandon, sur sa vie, sur ce lien jamais construit. Une séquence qu'elle conserve encore aujourd'hui, comme une pièce de vérité personnelle.

"Il m'aurait fait du mal" : une prise de conscience sans détour

Très vite, la désillusion s'impose. Karine Le Marchand découvre un homme en difficulté, notamment face à l'alcool. Une situation pesante, qui transforme ces retrouvailles en épreuve plus qu'en réparation.

Avec un calme désarmant, elle confie aujourd'hui : "Je suis très contente de ne pas l'avoir connu, parce que je pense qu'il m'aurait fait du mal." Loin du règlement de comptes, c'est une analyse posée, presque apaisée, sur ce qu'aurait pu être une relation destructrice.

La famille choisie plutôt que subie : le message de Karine Le Marchand

Ce témoignage va au-delà de son histoire personnelle. Karine Le Marchand défend une vision moderne et lucide de la famille. Pour elle, les liens du sang ne suffisent pas toujours à définir un foyer. Elle affirme que l'on peut (et parfois que l'on doit) s'éloigner d'un environnement toxique pour se protéger. Sa véritable famille, explique-t-elle, s'est construite au fil des années : amis fidèles, proches choisis, et aujourd'hui sa fille.