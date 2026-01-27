Municipales 2026. Qui est Quentin Briegel, le 4e candidat à la mairie de Cherbourg ?

Un quatrième candidat rejoint la course aux municipales à Cherbourg-en-Cotentin. Il s'agit de Quentin Briegel pour la liste "Cherbourg populaire ! Notre ville en commun", porté par la France Insoumise. Ce chef d'entreprise de 33 ans a créé il y a onze ans le garage Centre Automobile Recycl'n où les clients peuvent réparer eux-mêmes leur véhicule. Une philosophie que Quentin Briegel transpose volontiers en politique. "Le self garage de remettre de la confiance et de la transparence dans les réparations. En politique, c'est pareil", s'exclame le candidat. C'est la première fois qu'il se présente en politique mais c'est un militant de longue date pour les Insoumis. "J'ai toujours été Mélenchoniste", revendique ce garagiste. Il partage sa liste avec Yvonne Pecoraro, policière britannique à la retraite et conseillère municipale d'opposition de la Coopérative Citoyenne.

Yvonne Pecoraro est la première colistière de la liste. - Julien Rojo

"La porte n'est jamais fermée"

Les Insoumis se retrouvent seuls au commande d'une liste qui se voulait commune avec d'autres formations politiques de gauche. Les désistements se sont multipliés après qu'"un coup d'accélérateur" a été donné à la liste. Aujourd'hui, plus de la moitié des colistiers ont été trouvés. "La porte n'est jamais fermée. Certains membres peuvent se retrouver dans la liste tant qu'ils partagent ce programme de rupture", annonce Olivier Ruet, co-chef de file.

Des idées pour les écoles

Sur le plan des idées, Quentin Briegel et ses colistiers évoquent plusieurs combats menés par les Insoumis à l'échelle nationale. Ils souhaitent en priorité la gratuité des cantines scolaires, un sujet abordé en septembre 2022 à l'Assemblée nationale par les députés de la Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Yvonne Pecoraro reconnaît qu'il s'agit d'un projet sur le long terme. Si elle salue une refonte des tarifs scolaires faits par la mairie socialiste, elle veut aller plus loin. Elle propose de rendre gratuit le plus rapidement possible les petits déjeunes scolaires dans les écoles primaires et maternelles. "Quand on a le ventre vide, on n'est pas attentif pour apprendre", estime-elle. Les Insoumis veulent aussi suspendre le schéma directeur des écoles, un document détaillant sur plusieurs mandats le nombre d'écoles sur un territoire, dans l'espoir d'empêcher de fermeture d'établissements. Ils proposent aussi d'installer un réseau de chaleur géothermique et du chauffage solaire au centre aquatique d'Equeurdreville-Hainneville, pour faire des économies et abaisser le prix des tickets d'entrée.

Renverser un élu

Ils veulent aussi améliorer la pétition citoyenne, un outil qui permet à un texte signé par 800 personnes d'être inscrit à l'ordre du jour en conseil municipal. "Cet outil n'est pas assez contraignant pour les élus", juge Quentin Briegel. Le candidat propose de mettre en place un "référendum révocatoire". Ce procédé, mis en place en Allemagne et en Equateur, permettrait de renverser les élus si suffisamment de citoyens le demandent. Côté sécurité, la liste n'est pas en faveur des caméras. Ils souhaitent davantage de police de proximité, avec un renforcement des effectifs de la police nationale. Le recrutement d'agents municipaux n'est pas dans leurs cartons. Quentin Briegel participera à sa première réunion publique à la salle de l'Acre de Querqueville, mardi 3 février à 20h.