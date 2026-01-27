Alençon. "Les patients isolés ne consultent pas" : un centre d'ophtalmologie ouvre pour lutter contre les déserts médicaux

En ce moment Golden KPOP DEMON HUNTERS
Santé. En mars prochain, le groupe d'ophtalmologie OphtaMaine, basé au Mans, ouvre un nouveau cabinet à Alençon. Il a pour vocation de desservir les zones rurales en luttant contre les déserts médicaux dans le département.

Publié le 27/01/2026 à 17h53 - Par Lucie Peudevin
Un nouveau centre d'ophtalmologie va ouvrir à la mi-mars au 37-39 avenue de Quakenbruck, à Alençon. - Ophtamaine

Un nouveau centre d'ophtalmologie va ouvrir à Alençon, au 37-39 avenue de Quakenbruck. En mars prochain, Ophtamaine, groupe d'ophtalmologie basé au Mans, installera son deuxième cabinet post-avancé dans l'Orne. Déjà présent à Mortagne-au-Perche, l'objectif du groupe est de lutter contre l'allongement des délais d'accès aux soins et les déserts médicaux.

Au premier rendez-vous, les orthoptistes réalisent les examens de vue, analysés en télé-expertise quelques jours après la consultation. Les ophtalmologues définissent ainsi s'il s'agit d'une simple correction ou d'une anomalie nécessitant un suivi pathologique.

Ce système qui "repose sur la délégation de tâches" permet de "faire passer un délai d'attente pour une consultation d'un an à trois mois", précise Dr Renaud Laballe, cofondateur d'OphtaMaine. "Nous avons détecté des anomalies qui n'étaient ni soignées, ni connues des patients. S'ils sont isolés, les patients ne vont pas consulter", conclut-il. Des orthoptistes et ophtalmologues sont d'ailleurs recherchés pour le prochain cabinet à Alençon.

Pratique. Il suffit de postuler sur le site d'OphtaMaine.

