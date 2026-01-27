En ce moment Somewhere only we know KEANE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Rouen. Il vole dans des voitures : un homme de 29 ans interpellé

Sécurité. Un homme de 29 ans a été arrêté lundi 26 janvier à Bihorel, près de Rouen, pour des vols à la roulotte. Il venait de fouiller trois voitures entre Bois-Guillaume et Bihorel.

Publié le 27/01/2026 à 14h03 - Par Gilles Anthoine
Près de Rouen. Il vole dans des voitures : un homme de 29 ans interpellé
Un homme de 29 ans a brisé les vitres de trois voitures pour les fouiller. Il a été arrêté grâce à l'appel d'un témoin. - Unsplash - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La police a arrêté un jeune homme auteur de vols à la roulotte, lundi 26 janvier peu avant 20h, dans la métropole de Rouen.

C'est un témoin, une femme qui venait de quitter son travail, qui a donné l'alerte. Elle a aperçu un homme, rue de la Haie près de la clinique du Cèdre à Bois-Guillaume, pénétrer dans une voiture, la fouiller et repartir en courant avec un sac à dos noir.

Trois voitures dégradées

Grâce à la description détaillée de la femme, les policiers ont pu interpeller le mis en cause à Bihorel. L'homme de 29 ans venait, en fait, de s'en prendre à trois voitures en stationnement, en brisant les vitres et en les fouillant. Les forces de l'ordre retrouveront dans son sac à dos, des paquets de cigarillos et un téléphone portable. Le jeune homme a reconnu les faits. Il a été placé en garde à vue.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pizzeria
Pizzeria La Teste-de-Buch (33260) 1 300€ Découvrir
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Vis en vrac
Vis en vrac Saint-Vincent-de-Reins (69240) 10€ Découvrir
Transat
Transat Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
Aspirateur
Aspirateur Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
Tronçonneuse STIHL
Tronçonneuse STIHL Boucé (61570) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de Rouen. Il vole dans des voitures : un homme de 29 ans interpellé
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple