Près de Rouen. Il vole dans des voitures : un homme de 29 ans interpellé

La police a arrêté un jeune homme auteur de vols à la roulotte, lundi 26 janvier peu avant 20h, dans la métropole de Rouen.

C'est un témoin, une femme qui venait de quitter son travail, qui a donné l'alerte. Elle a aperçu un homme, rue de la Haie près de la clinique du Cèdre à Bois-Guillaume, pénétrer dans une voiture, la fouiller et repartir en courant avec un sac à dos noir.

Trois voitures dégradées

Grâce à la description détaillée de la femme, les policiers ont pu interpeller le mis en cause à Bihorel. L'homme de 29 ans venait, en fait, de s'en prendre à trois voitures en stationnement, en brisant les vitres et en les fouillant. Les forces de l'ordre retrouveront dans son sac à dos, des paquets de cigarillos et un téléphone portable. Le jeune homme a reconnu les faits. Il a été placé en garde à vue.