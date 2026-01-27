Caen. Armes et cocaïne : un point de deal démantelé

En décembre, des agissements suspects ont attiré l'attention des policiers à Caen. Une surveillance renforcée a alors été mise en place, visant notamment deux personnes impliquées dans un trafic de stupéfiants. Les forces de l'ordre ont ainsi découvert un point de deal.

Trois ans et 18 mois de prison

Lundi 19 janvier, une opération a été déclenchée, permettant d'arrêter les mis en cause pris en flagrant délit. A la suite des perquisitions menées, deux armes de gros calibre ont été saisies, ainsi qu'une importante somme d'argent liquide et 45 grammes de cocaïne.

Deux hommes ont été présentés au parquet de Caen vendredi 23 janvier. Le vendeur de drogue écope de trois ans de prison ferme et la nourrice, la personne qui conservait la drogue, de 18 mois ferme. Tous deux ont également l'interdiction de paraître à Caen pendant cinq ans.