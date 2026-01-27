Internet. Cette commune normande est l'une des premières à mettre fin au réseau cuivre

Depuis mardi 27 janvier 2026, le réseau en cuivre, utilisé pour téléphoner ou accéder à Internet via ADSL, n'est plus disponible à Hérouville-Saint-Clair. Une étape symbolique pour la commune, qui anticipe cet événement depuis maintenant trois ans afin d'accompagner les habitants vers la fibre optique et éviter une rupture brutale des services. Un travail de fond qui porte aujourd'hui ses fruits. "Aujourd'hui, 95 % des habitants ont délaissé l'ADSL, le réseau fourni par le cuivre", se réjouit Jérôme Langloise, conseiller délégué en charge du numérique à Hérouville-Saint-Clair. Grâce à une communication régulière et à un accompagnement progressif, la très grande majorité des Hérouvillais ont déjà effectué le basculement.

Une première en Normandie

Cette fermeture du cuivre marque une évolution majeure pour le territoire. Hérouville-Saint-Clair fait en effet partie des quatre premières communes normandes concernées par l'arrêt de ce réseau historique. "Un premier lot de 160 communes a été concerné l'an dernier. Cette année, c'est la première fois que des communes normandes le sont, dont Hérouville-Saint-Clair ainsi que trois autres communes de l'Eure", explique Rémy Colaprete, délégué régional d'Orange. Concrètement, les derniers usagers encore raccordés au réseau cuivre verront leur ligne téléphonique fixe et leur connexion internet interrompues. Une situation qui reste toutefois marginale. "Pour la majorité des habitants, cette transition passera presque inaperçue", explique Rémy Colaprete. Les personnes n'ayant pas souhaité passer à la fibre sont principalement celles qui privilégient le partage de connexion mobile ou les réseaux 4G et 5G. Un choix rendu possible par une couverture mobile jugée satisfaisante sur la commune. Au-delà du confort numérique des particuliers, Jérome Langlois assure que ce changement représente un véritable levier pour le développement économique du territoire. La fibre optique présente en effet de nombreux avantages : des débits nettement supérieurs, une connexion plus stable et plus fiable, mais aussi un impact énergétique réduit. Remy Colaprete explique "qu'elle consomme environ trois fois moins d'électricité que le réseau cuivre, ce qui se traduit par des économies à long terme et un bénéfice environnemental non négligeable".