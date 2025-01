Arrêt de l'ADSL en Normandie. Découvrez la date de coupure dans votre commune !

La révolution numérique est en marche : d'ici 2030, l'ADSL sera complètement débranché en France, et remplacé par la fibre optique, plus rapide. Mais pas de panique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voici comment ça va se passer :

Etape 1 : les premières coupures dès février 2025

162 communes, regroupées dans le "lot 1", seront débranchées dans les prochains jours. C'est la première vague de coupures. Parmi elles, des villes comme Vanves (Hauts-de-Seine) et Rennes (Ille-et-Vilaine) vont tester une déconnexion totale dès le 1er avril prochain.

Etape 2 : plus de nouvel abonnement ADSL

Un an avant la coupure, il ne sera plus possible de souscrire à une offre ADSL. Les opérateurs arrêteront de vendre ces abonnements pour encourager le passage à la fibre.

Etape 3 : des lots de plus en plus gros

Les coupures se poursuivront progressivement :

Lot 2 (janvier 2026) : 968 000 logements dans 830 communes.

Lot 3 (janvier 2027) : 2 145 communes et 2,5 millions de locaux.

Et ainsi de suite, jusqu'au lot 7, en novembre 2030, qui signera la fin définitive de l'ADSL en France.

Pourquoi ça change ?

La fibre, tout simplement ! En Normandie, 82% des foyers sont déjà éligibles à la fibre optique, et ce chiffre augmente chaque mois. Avec des débits bien supérieurs à l'ADSL, la fibre est plus adaptée aux usages modernes : streaming, télétravail, jeux en ligne… Et en bonus, elle est moins coûteuse à entretenir que les vieux câbles de cuivre.

Comment ça se passe pour nous, Normands ?

Si votre commune est concernée par une prochaine coupure, voici les étapes :

Un préavis de trois ans : les mairies et opérateurs locaux sont informés à l'avance pour préparer la transition.

: les mairies et opérateurs locaux sont informés à l'avance pour préparer la transition. Pendant deux ans , les opérateurs vous contactent pour vous proposer de passer à la fibre.

, les opérateurs vous contactent pour vous proposer de passer à la fibre. Un an avant la coupure, il n'est plus possible de souscrire à une offre ADSL.

Normands, êtes-vous concernés ?

Pour savoir si votre commune normande est dans un des lots concernés, un site a été mis en ligne par Orange. Bonne nouvelle : si vous habitez une zone rurale ou encore mal desservie, le déploiement de la fibre optique est en priorité accéléré pour ces secteurs.

La Normandie connectée au futur : on fait quoi maintenant ?

La meilleure option : passer à la fibre optique dès maintenant. Et si vous êtes dans une zone encore non couverte, gardez un œil sur les annonces locales : le déploiement continue à vitesse grand V.