Normandie. Il sert à nos bons vieux téléphones fixes : le réseau cuivre, c'est bientôt fini !

Il permet de faire fonctionner nos bons vieux téléphones fixes et l'ADSL : le réseau cuivre sera bientôt du passé, dans toute la France. Une décision d'Orange, propriétaire de l'infrastructure du réseau, qui concerne l'ensemble des opérateurs de téléphonie et Internet. Concrètement, à partir de 2030, l'accès à Internet et au téléphone fixe sera assuré par la fibre optique, un réseau "plus moderne et plus performant", souligne le gouvernement.

Un réseau vieillissant

"Le réseau cuivre a bientôt cinquante ans, il fait l'objet d'une maintenance compliquée puisqu'il n'y a plus les pièces pour le remettre à jour et il est aussi très énergivore", éclaire Franck Coudrieau, délégué régional d'Altice (propriétaire de SFR). Le cuivre consomme en effet quatre fois plus d'électricité que la fibre. Ce métal précieux est aussi la cible régulière de voleurs, qui arrachent les câbles pour le revendre à prix d'or, laissant des usagers dans la panade. Avec un débit moyen dix fois plus rapide, la fibre correspond aussi davantage aux usages d'aujourd'hui. "On compte en moyenne sept moyens de connexion dans une famille, entre les téléphones, tablettes, télévisions, équipements domotiques… Le télétravail, les plateformes de vidéos à la demande ou les jeux en ligne sont devenus quotidiens", souligne Franck Coudrieau.

Les clients invités à anticiper

L'arrêt du cuivre sera très progressif. "Pour qu'une commune bascule, il faut que 95% de son territoire soit éligible à la fibre", poursuit le patron régional de SFR. En Normandie, seules quatre communes seront concernées dès janvier 2026, puis une soixantaine à partir de janvier 2027. Pour les autres, le calendrier n'est pas encore connu.

Mais les opérateurs appellent à anticiper ce changement dès à présent. "Il faut à tout prix éviter de créer un effet entonnoir avec des files d'attente devant les boutiques de téléphonie", prévient Franck Coudrieau. A compter de la souscription d'un abonnement fibre, le délai est d'environ une semaine pour fixer un rendez-vous pour l'installation, qui prend environ deux heures. Une technologie "équivalente en termes de prix que l'ADSL", promet le délégué régional.