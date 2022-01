La nouvelle Livebox Play en boutique le 7 février

Entre les principaux acteurs du marché des nouvelles technologies c'est la guerre !

Entre SFR et sa Neufbox Evolution, Free et sa Freebox Revolution ou encore Bouygues Telecom et sa BBox Sensation, c'est au tour d'Orange de rafraichir son matériel en proposant la Livebox Play.

L'opérateur historique souhaite se démarquer de la concurrence en livrant ici une box relookée, une télécommande retravaillée qui s'inspire fortement de la Wiimote. Mais celle-ci va plus loin, elle est utilisable des 2 côtés car à l'arrière Orange y a greffé un clavier pour naviguer sur la Toile depuis son téléviseur.

L'idée est aussi de se faire une place à côté des autres supports multimédias tels que les consoles de jeux par exemple qui sont devenues de véritables machines à tout faire.