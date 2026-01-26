Ligue 2. La billetterie pour le derby entre Le Mans et le Stade lavallois ouvre ce mardi

Après le lancement d'une offre duo pour les réceptions de Laval et Guingamp, la billetterie unique pour le derby du Maine, entre le Stade lavallois et Le Mans FC, au stade Marie-Marvingt ouvre ce mardi 27 janvier à 10h. Le match le plus attendu de la saison par les supporters, qui comptera pour la 22e journée de Ligue 2, est programmé au samedi 7 février, à 14h. "Il va falloir faire très vite pour réserver ses places au vu de la forte demande", précise le club. Au match aller, les deux équipes s'étaient neutralisées (1-1) au stade Francis Le Basser.

Où avoir sa place ?

Mardi 27 janvier, il faudra donc être à 10h à La Pincenardière, sur le site internet du club ou dans les magasins distributeurs (E.Leclerc Le Mans et U Arnage, Beaumont-sur-Sarthe, Changé, Ecommoy, Sainte-Jamme-sur-Sarthe et Sillé-le-Guillaume).

Les réservations pour le 16e de finale de Coupe Gambardella contre le PSG à Marie-Marvingt, vendredi 30 janvier à 20h, ouvrent également ce mardi à 10h.