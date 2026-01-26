En ce moment AFTER TONIGHT JUSTIN NOZUKA
Alerte météo. Vigilance jaune pour vent fort, perturbation active et rafales jusqu'à 100km/h en Normandie

Société. La Manche est placée en vigilance jaune pour vent fort par Météo France à partir de ce lundi 26 janvier 2026 à 20h, et jusqu'au mardi 27 janvier 2026 à 10h. Une perturbation active traverse toute la région, avec pluies continues, rafales soutenues et températures fraîches, autour de 7 à 8 degrés.

Publié le 26/01/2026 à 11h18 - Par Mathilde Rabaud
Vigilance jaune vent fort : la Manche particulièrement exposée. - Photo Leterrier

Météo France a déclenché une vigilance jaune pour vent fort sur l'ensemble du département de la Manche. En cause : une nouvelle perturbation météorologique qui arrive par l'ouest en fin de journée et qui devrait traverser la région au cours de la soirée et de la nuit.

Les conditions les plus agitées sont attendues sur le littoral et dans les zones exposées, où les rafales pourraient localement atteindre 90 à 10km/h. A l'intérieur des terres, le vent restera soutenu, sans atteindre les mêmes intensités.

Pluie, ciel gris et fraîcheur sur toute la région

Avant l'arrivée de la perturbation, le ciel se montre déjà chargé et gris sur l'ensemble de la région dans l'après-midi. En soirée, la pluie s'installe progressivement, puis se généralise durant la nuit.

Les précipitations devraient se poursuivre mardi matin, avant une accalmie attendue dans l'après-midi de mardi. Côté températures, il faudra composer avec une ambiance fraîche : 7 à 8 degrés en moyenne sur l'ensemble de la région.

Rafales jusqu'à 100km/h : les secteurs côtiers en première ligne

Comme souvent lors de ce type d'épisode, ce sont les zones littorales de la Manche qui seront les plus impactées. Les rafales violentes pourraient provoquer des chutes de branches, des objets emportés par le vent ou des conditions de circulation délicates, notamment pour les véhicules exposés.

Les recommandations de prudence à suivre

Face à ce renforcement du vent, les autorités appellent à la vigilance :

  • Limiter les déplacements non indispensables, surtout en soirée et durant la nuit
  • Faire preuve de prudence lors des activités en extérieur
  • Sécuriser les objets sensibles au vent : mobilier de jardin, décorations, équipements légers

L'évolution de la situation sera suivie de près en fonction des prochaines mises à jour de Météo France.

