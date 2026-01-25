En ce moment Mieux que moi SLIMANE
Normandie. Le métier est porteur : des chaudronniers-soudeurs recherchés

Economie. En Normandie, le métier de chaudronnier-soudeur est en tension. Les entreprises recrutent, alors que les départs en retraite se multiplient.

Publié le 25/01/2026 à 14h30 - Par Lilian Fermin
Les élèves de la Metal Academy à Colombelles. Le secteur de la soudure est en tension en Normandie.

Les débouchés sont assurés si vous vous orientez vers cette voie. Les métiers de la chaudronnerie sont en tension et notamment la spécialisation en soudure. "C'est un métier qui recrute beaucoup en Normandie", confirme Hélène Vauvarin, directrice de Metal Academy, une école-entreprise ouverte à Colombelles, près de Caen. Chaque année, par petits groupes, des élèves découvrent le métier, en privilégiant d'abord la pratique avant la théorie. "Les PDG d'entreprises de la métallurgie sont en difficulté, car dans les huit prochaines années, 25 % des effectifs soudeurs et ouvriers non qualifiés en soudure partent à la retraite. C'est un savoir-faire qui s'en va", affirme-t-elle. Plus que des compétences, les entreprises cherchent du personnel ayant "une attitude professionnelle et de la motivation".

Une formation continue en entreprise

Il faut dire qu'une fois le CAP réalisation industrielle en chaudronnerie ou soudage en poche, les perspectives sont nombreuses. "Dans la région de Caen, vous avez deux secteurs d'activité principaux : métallurgie et métallerie."

Autour de ces métiers se développent divers secteurs d'activité, comme l'équipementier, la partie énergie, avec par exemple le secteur nucléaire, très porteur en Normandie, la partie tuyauterie, l'agroalimentaire et pharmaceutique, la serrurerie ou le bâtiment. "Il y a beaucoup de secteurs qui vont aller recruter des soudeurs, et qui vont les faire monter en compétence en fonction de la spécificité de l'entreprise", développe Hélène Vauvarin. Ces élèves, souvent des jeunes en difficultés scolaires ou sociales, savent qu'ils peuvent trouver du travail une fois diplômé. "On a 70 % des élèves qui ont trouvé du boulot et une partie qui a poursuivi les études pour passer un bac professionnel", conclut Hélène Vauvarin.

